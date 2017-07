"Braucht 96 neue Stürmer?": Das XXL-Interview mit Niclas Füllkrug

Niclas Füllkrug schuftet im Trainingslager in St. Peter-Ording für die Kondition, die ihn zum Stammspieler bei 96 machen soll. Der Ricklinger will es sich und seinen Kritikern beweisen.

Hallo Herr Füllkrug, wie oft sind Sie denn im Urlaub auf den Aufstieg und Ihr Tor im Derby gegen Braunschweig angesprochen worden?

Schon sehr oft, aber das ist ja immer schön und positiv. Das waren Erlebnisse, auf die ich sehr stolz bin, die ich gerne teile und auch gern in die Urlaubszeit mitgenommen habe. Aber jetzt beginnt ein neues Kapitel. Auch wenn Derbysieg und Aufstieg noch nicht lange her sind, sind sie doch schon wieder Schnee von gestern.

Die Bundesliga ist kein Neuland für Sie, mit Werder Bremen haben Sie 23 Spiele in der 1. Liga gemacht und zweimal getroffen. Erinnern Sie sich noch an Ihr erstes Bundesliga-Tor?

Na klar, es war das 1:0 im Heimspiel gegen Augsburg, ein Fernschuss aus 23 Metern, Aufsetzer unten rechts.

Die nächsten Bundesliga-Tore sollen Sie für 96 erzielen. Das Ziel ist klar, Hannover will den Klassenerhalt schaffen, am besten so früh wie möglich. Was sind Ihre persönlichen Ziele?

Ich möchte mich wieder in die Startelf spielen, so wie es am Ende der vergangenen Saison war. Ich denke, dass Hanno (96-Stürmer Martin Harnik, d.Red.) und ich im Angriff ganz gut harmoniert haben. Ich war im Urlaub fleißig und denke, dass ich mich dadurch ein Stück weit wieder verbessern konnte und hoffe, dass ich das in der neuen Saison umsetzen und helfen kann. Ob das von Anfang an oder von der Bank ist, wird man sehen. Aber grundsätzlich ist es mein Ziel, beim Anpfiff auf dem Platz zu stehen.