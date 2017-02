Braunschweig blamiert sich gegen das Schlusslicht

Die Gelegenheit wäre günstig gewesen. Nach dem schweren Patzer von Konkurrent und Rivale Hannover 96 (1:4 gegen Greuther Fürth) hätte Eintracht Braunschweig am Sonntag zurück an die Spitze der 2. Bundesliga springen können. Doch aus der erneuten Tabellenführung wurde nichts. Mit 1:2 verlor man am Ende gegen Schlusslicht St. Pauli , die damit ihren erst dritten Saisonsiegt feierten.

St. Pauli-Trainer Ewald Lienen hatte seinen Mannen vor dem Spiel geraten, die Tabellensituation auszublenden und die Partie mit Leidenschaft anzugehen. Das taten sie auch. Erstaunlich selbstbewusst suchten die Hanseaten den Angriff. Schon in der 7. Minute zappelte der Ball im Braunschweiger Tor. Innenverteidiger Lasse Sobiech verwertete einen Eckball per Kopf aus Nahdistanz zur Führung. Es war das erste Kopfballtor für die Hamburger in dieser Saison! Die Gäste hatten in der Startphase mehr Ballbesitz und starteten die gefährlicheren Angriffe. Die Gastgeber hatten den Schock des schnellen Rückstandes erst nach 20 Minuten verdaut. Für ihre die beste Braunschweiger Aktion sorgte Torjäger Domi Kumbela, der mutterseelenallein nach Zuspiel von Patrick Schönfeld vor Torwart Philipp Heerwagen auftauchte, den Ball jedoch verstolperte (21.).

Im zweiten Durchgang erhöhten die Platzherren den Druck, St. Pauli verteidigte die Führung jedoch mit Glück und Verstand. Bei einem sehenswerten Konter über den halben Platz, eingeleitet von Maurice Jerome Litka, schob Cenk Sahin den Ball eiskalt durch die Beine von Eintracht-Torwart Jasmin Fejzic. Die 2300 mitgereisten Hamburger waren aus dem Häuschen. In der siebenminütigen Nachspielzeit gelang Braunschweig durch Abdullahis Kopfball nur noch der Anschluss. Braunschweig verlor nicht nur drei Punkte, es büßte für die nächste Partie beim 1. FC Nürnberg auch noch Nik Omladic, Ken Reichel und Schönfeld wegen der jeweils fünften Gelben Karte ein.