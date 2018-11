Bericht: Das kann Breel Embolo auf Schalke kassieren - inklusive Meisterprämie! 

Der FC Schalke 04 muss erneut auf Breel Embolo verzichten. Wie eine Untersuchung am vergangenen Montag ergab, hat sich der Schweizer Nationalspieler einen Bruch des linken Fußes zugezogen. Die neueste Verletzung ist nach Aussage des Schweizer Nationalmannschaftsarzt Damian Meli jedoch nicht annähernd so gravierend wie der Wadenbeinbruch von 2016: „Es braucht keine Operation. Die Verletzungspause dauert maximal sechs Wochen. Breel Embolo könnte seinem Club noch vor der Winterpause wieder zur Verfügung stehen.“

Das Gehalt

Embolos Kontrakt soll ein Staffelgehalt beinhalten. Heißt im Klartext: In seiner ersten Saison kassierte er monatlich 229 167 Euro. In der Spielzeit 2017/18 veränderte sich sein Gehalt nicht, doch in der laufenenden Spielzeit gab es eine Erhöhung um 50 000 Euro aufgrund der Champions-League-Teilnahme. Bis 2021 kann sein Gehalt monatlich auf bis zu 287 500 Euro ansteigen - das wäre der Optimalfall.

Auch bei Punktprämien kassiert Embolo ordentlich. Pro Punkt in der Bundesliga bekommt er 16 000 Euro, wenn er mindestens 45 Minuten auf dem Feld stand. Bei geringerer Einsatzzeit ist es die Hälfte. Zudem qualifizierte sich Schalke in der Vorsaison für die Champions League und so wurden nachträglich weitere 4000 Euro pro Punkt gezahlt. Also 20 000 Euro. So kam Embolo in der vergangenen Saison auf 540 000 Euro, die er allein durch Punktprämien verdiente.