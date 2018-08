Breitenreiters Superlative: Velden fördert Fitness, Taktik und Chemie

Hannover 96 hat den nächsten großen Schritt in der Vorbereitung gemacht. Coach André Breitenreiter ist begeistert von den Bedingungen in Velden - das ist nichts Neues. Sie spielten eine Rolle bei dem Fortschritt, den sein Team machte. In welchen Bereich genau die Roten zugelegt haben, hat er uns verraten.