Breitenreiter höchstpersönlich: Diese (Ex-)Profis spielten für 96 und den VfL Wolfsburg

Mike Busch rückte 1999 von den A-Junioren in die erste Mannschaft von Hannover 96 auf. Ein Spiel machte er für die Profis jedoch nicht. Im Jahr 2000 wechselte er nach Wolfsburg, spielte dort für die zweite Mannschaft in der damaligen Oberliga Niedersachsen/Bremen. Später unter anderem auch für TuS Kleefeld (Bild), Stern Misburg, Can Mozaik und TV Badenstedt am Ball. © zur Nieden