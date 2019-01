96-Trainer Breitenreiter nach Dortmund-Pleite: "Brauchen klare Ansage, was jetzt los ist"

Der erhoffte Befreiungsschlag für Hannover 96 und seinen umstrittenen Trainer André Breitenreiter blieb aus - 96 verlor mit 1:5 bei Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund. Was bedeutet das für den 45-Jährigen, der um seinen Job kämpft?

Die ersten Minuten der Partie waren noch recht vielversprechend für Hannover verlaufen. Doch nach gut 20 Minuten drehten die Dortmunder auf: Zunächst traf BVB-Angreifer Marco Reus den Pfosten, in der 24. Minute gelang Achraf Hakimi die Führung des Tabellenführers.Hannover hielt dennoch weiter dagegen, in der 35. Minute hätte 96 der einhelligen Meinung zufolge sogar einen Strafstoß bekommen müssen. In der zweiten Halbzeit spielter der Tabellenführer dann allerdings seine Klasse aus und erhöhte innerhalb von sieben Minuten auf 4:0. Marvin Bakalorz gelang noch der Ehrentreffer zum 1:4, dann setzte Axel Witsel den Schlusspunkt.