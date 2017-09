"Mal sehen, was er kann": Breitenreiter lädt Robbie Williams zum Training von Hannover 96 ein

"Robbie Williams musste sich ja damals entscheiden, ob er Sänger oder Profifußballer wird", lobte Breitenreiter die offenbar vorhandenen spielerischen Qualitäten des Entertainers. "Und da wir ja noch einen Platz in der Offensive im Kader frei haben, lade ich ihn gerne zum Training nach Hannover ein." Robbie Williams könne "gerne mal mit den Jungs trainieren", dann werde man "sehen, was er kann".

Zuletzt hatte der bekennende Fußballfan Williams Hannover in einem Rückblick auf seine letzten Konzerte neben Dublin als die Stadt mit den besten Fans bezeichnet, weshalb es sich jetzt um seinen Lieblingsort in Deutschland handele.

Hannover 96 hat eine gewisse Erfahrung mit prominenten Fans. Nachdem in der Endphase der vergangenen Zweitliga-Saison bekannt geworden war, dass die Spieler in den Stadionkatakomben als Motivationsschub einen Pappaufsteller von Sylvie Meis nach und nach entkleideten, hatte die Ex-Frau von Rafael van der Vaart damit kokettiert, im Aufstiegsfall "in echt" in der Kabine zu stehen.