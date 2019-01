"Breitenreiter schafft das": Nicolas Kiefer spricht dem Trainer von Hannover 96 Mut zu

Nicolas Kiefer ist schon immer Fußballfan. Sein Heimatverein Hannover 96 liegt ihm besonders am Herzen. Und das Tennis-Ass aus der niedersächsischen Landeshauptstadt macht sich natürlich auch Sorgen. Abstiegssorgen. Aber er weiß als ehemaliger Sport-Profi: „Es gibt doch nichts Schöneres, als jedes Wochenende in einem vollen Stadion zu spielen und das Ding in den Winkel zu hauen. Da musst du doch den unbedingten Willen ha­ben, richtig Vollgas zu ge­ben.“

"Er macht gute Arbeit"

Der frühere Weltklassespieler hält auch nichts von einer aktuellen Diskussion um 96-Trainer André Breitenreiter. „Breitenreiter schafft das, er macht gute Arbeit.“ Zwar müsse der Trainer für die Ergebnisse „geradestehen“, aber: „Man sollte nicht immer nur die Frage nach dem Trainer stellen. Es kommt ja auch darauf an, welche Spieler ihm zur Verfügung stehen.“