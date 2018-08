Breitenreiter verärgert über 96-Vertragsangebot: Heldt muss nachbessern

Der 96-Wunsch ist klar: Trainer André Breitenreiter soll seinen 2019 auslaufenden Vertrag in Hannover verlängern. Am besten bis zum Saisonstart. Das wäre „wünschenswert“, wie Manager Horst Heldt erklärte. Es ist aber zu befürchten, dass die Einigung mit Breitenreiter nicht so schnell über die Bühne geht, wie die Verantwortlichen sich das erhoffen.

Angebot zu schlecht: Was ist 96 Breitenreiter wert?

Dabei soll es in dem Vertragskonstrukt aber nicht nur um den finanziellen Aspekt gehen, der natürlich aber auch eine Wertschätzung für Leistung des Trainers in den vergangenen anderthalb Jahren ausdrückt. Auch Verstärkungen für die Mannschaft sind nach wie vor Thema.

Für Breitenreiter ist das Vertragsthema in der heißen Phase der Vorbereitung keine einfache Situation: Zuerst musste er lange auf ein Angebot von Vereinsseite warten, das jetzt auch noch zu schlecht ist.

96 muss sich die Frage stellen: Was ist mein Trainer wert, der den Aufstieg geschafft hat und der unter schwersten Bedingungen den sicheren Klassenerhalt in der Bundesliga geschafft hat? Zum Vergleich, was Trainer so in der Bundesliga verdienen: Dieter Hecking kassiert in Gladbach rund 1,6 Millionen Euro pro Jahr, wurde letzte Saison Neunter in der Bundesliga mit der Borussia.