Neue 96-Taktik mit treffsicherem Brasilianer Walace: Per Ballbesitz zum Torerfolg

Während seiner Zeit an der Elbe spielte Walace auch zweimal gegen Hannover 96 - und stand in beiden Partien gegen seinen zukünftigen Verein über die vollen 90 Minuten auf dem Platz. Hier ist der Brasilianer im Einsatz gegen Felix Klaus, der 96 in Richtung VfL Wolfsburg verlässt. © imago/Nordphoto