Breitenreiter will den Fans den ersten Derbysieg seit 19 Jahren schenken

Wenn man Hannoveraner und Braunschweiger nach den Derbys ihrer Fußballvereine fragt, dann lautet die Antwort meist: "Es gibt nur eines!" Gemeint ist das Niedersachsen-Derby, Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig. Treffen diese Vereine aufeinander, dann brennt es auf und neben dem Platz. Wir werfen einen Blick auf die bewegte Geschichte dieses großen Fußballderbys. © Imago/foto2press

Vor der sportlichen Rivalität stand bei Hannover und Braunschweig die politische. Sie reicht bis ins Mittelalter zurück, es geht um Macht, Geld und Prestige. In der norddeutschen Fußballmeisterschaft erwächst im 20. Jahrhundert aus der politischen eine sportliche Rivalität. In der Anfangszeit beherrscht Braunschweig das Duell, später Hannover. Anders als Braunschweig gelingt 96 sogar zweimal der Gewinn der deutschen Meisterschaft, 1938 und 1954. 10. Februar 1963: Das letzte Aufeinandertreffen in der Oberliga Nord. Eintracht Braunschweig siegt in Hannover mit 1:0. Die Original-Bildunterschrift aus der damaligen HAZ lautete: Fünf Braunschweiger Spieler bildeten einen schier undurchdringlichen Ring um den ballführenden 96er Hartz (Bildmitte); ungeachtet des "Riegels" versucht Hartz mit kraftvollem Schuß, diese Sperrkette zu durchbrechen. © Udo Heuer

6. Mai 1963: Tag der Schmach für Hannover 96! 16 Vereine nimmt der DFB in die neu gegründete Bundesliga auf, Eintracht Braunschweig ist mit dabei, Hannover 96 nicht. Dabei hatte vieles für Hannover gesprochen. Insgesamt hatten sich 74 Vereine um einen Platz in der neuen Bundesliga beworben. Die Auswahl wollte der DFB nach geographischen, wirtschaftlichen und sportlichen Gesichtspunkten treffen. Bei letzteren sollte die sogenannte Zwölfjahreswertung aber auch das aktuelle Abschneiden eine entscheidende Rolle spielen. Drei Nordvereine sollten einen Platz in der neuen Bundesliga erhalten, der Hamburger SV und Werder Bremen bekamen bereits am 11. Januar die Zusage. Um den letzten Platz stritten sich Eintracht Braunschweig und Hannover 96. Hannover konnte auf das größere Stadion, den höheren Zuschauerschnitt, bessere wirtschaftliche Voraussetzungen und die größeren Erfolge in den vergangenen zwölf Jahren verweisen - die Eintracht lediglich auf das bessere Abschneiden in der aktuellen Saison. Letzteres war offenbar ausschlaggebend - unter großem Protest musste Hannover der Eintracht den Vortritt lassen. Diese Entscheidung verstärkte die Rivalität beider Vereine und begründete endgültig den heutigen Derbycharakter. © HAZ

28. September 1964: Tag des ersten Niedersachsen-Derbys in der Bundesliga. Hannover 96 gelang gleich im ersten Versuch der Aufstieg in die Bundesliga. Die ersten beiden Derbys gegen Braunschweig endeten aber beide unentschieden, jeweils 2:2. Das Foto stammt aus der ersten Begegnung und hatte damals in der HAZ folgende Bildunterschrift: Akrobat vor dem Tor der Braunschweiger ist diesmal Fredi Heiser, der mit seinem fabelhaften Fallrückzieher aber Pech hat. Der Ball geht über die Latte, sehr zur Erleichterung von Torwart Jäcker und Läufer Schmidt (links). © Udo Heuer

26. September 1964: Und weil es so schön war gleich noch ein Bild aus derselben Partie. 26. September 1964: Hannovers Walter Rodekamp zieht ab, ins Tor geht dieser Ball aber leider nicht. Um den Schützen herum stehen (von links): Jürgen Bandura (Hannover 96), Walter Schmidt und Peter Kaack (beide Braunschweig). © imago/Kicker

11. September 1965: Erstmalig findet das Niedersachsenderby in der Bundesliga einen Sieger - Eintracht Braunschweig gewinnt vor heimischen Publikum mit 2:1. Die Original-Bildunterschrift aus der HAZ: Vorbei ist die Chance für Rodekamp, der wieder einmal an dem Braunschweiger Stopper Kaack (am Boden) scheitert. © Udo Heuer

12. November 1966: Endlich ist es soweit: Hannover 96 gewinnt erstmals in der Bundesliga gegen Eintracht Braunschweig. Und das durchaus eindrucksvoll mit 4:2 in einem tollen Spiel. Die HAZ kürt Hans Siemensmeyer zum "Vater des Sieges". Die Original-Bildunterschrift zu diesem Foto: Den Flachschuß von Siemensmeyer (rechts) hat Torwart Jäcker gehalten; beruhigt dreht der Braunschweiger Moll (Hintergrund, helles Trikot) ab. © Udo Heuer

29. April 1967: Kampf, Staub und ein Tor von Hans Siemensmeyer - so siegen die Roten im Eintracht-Stadion. Es ist die erste und letzte Heimniederlage der Braunschweiger in dieser Spielzeit. Damit geht auch die zweite Begegnung der Spielzeit 1966/67 an Hannover 96. Und das in der Meisterschaftssaison der Braunschweiger. Die Roten machen es damit am 30. Spieltag noch einmal spannend. © imago/Rust

3. Juni 1967: Trotz zweier Derbyniederlagen gegen 96 feiern am Ende nur die Braunschweiger Löwen. Der BTSV ist deutscher Meister. Wesentlichen Anteil am Erfolg hatten Trainer Helmut Johansen (3. von rechts), Lothar Ulsaß (4. von rechts) und Gerd Saborowski (4. von links). Hannover 96 ist der einzige Gegner, gegen den der Sensationsmeister beide Partien verlor. © imago/Kicker/Metelmann

9. Juni 1973: Sechs Jahre später steht es deutlich schlechter um die Derbyrivalen. Vor dem letzten Spieltag steht Hannover 96 auf dem Abstiegsplatz 17 und muss zum Dritten, dem Wuppertaler SV. Der Rivale aus Braunschweig steht auf dem rettenden Platz 16 und tritt zuhause gegen den vierten Fortuna Düsseldorf an. Die Rivalen liefern sich ein Fernduell um den Klassenerhalt. Für 96-Gegner Wuppertal geht es um viel. Schon im Falle eines Unentschiedens könnte der Clup sein Teilnahmerecht am UEFA-Cup verlieren - ihm sitzt Borussia Mönchengladbach im Nacken. Dennoch gewinnen die Roten mit 4:0 in Wuppertal, während Braunschweig zuhause mit 1:2 verliert. Die Eintracht steigt ab, Hannover 96 hält die Klasse. Ein Jahr später ist dann aber auch für die Roten Schluss und es geht runter in Liga 2. Im Bild links klärt Düsseldorfs Gerd Zewe (links) vor Braunschweigs Eberhard Haun - im Bild rechts ist Hannovers Roland Stegmayer (rechts) vor Wuppertals Heinz-Dieter Lömm am Ball. © imago/Rust/WEREK

17. April 1976: In der zweiten Liga treffen sich die Rivalen nicht, da beiden Teams der direkte Wiederaufstieg gelingt - nur eben um ein Jahr versetzt. In der Bundesliga-Spielzeit 1975/76 gewinnen beide Mannschaften jeweils einmal, in dieser Szene vom 28. Spieltag jubelt Hannovers Torschütze Jürgen Milewski über seinen Treffer, die Braunschweiger Wolfgang Grzyb (von rechts), Reiner Hollmann und Dieter Zembski schauen enttäuscht drein. Als beide Mannschaften am 28. Spieltag in Hannover aufeinander treffen, steht 96 schon auf einem Abstiegsplatz, die Eintracht auf Platz 3, in Schlagweite des Spitzenreiters. Der 2:0-Heimsieg rettet die Roten am Saisonende zwar nicht, kostet die Braunschweiger aber den UEFA-Pokal. Schon ein Punkt mehr zum Saisonende und der BTSV hätte europäisch gespielt. © imago/Kicker

17. April 1976: Obgleich es im Derby sportlich wie üblich zur Sache geht (hier grätscht Braunschweigs Karl-Heinz Handschuh gegen Hannovers Hans-Georg Kulik), bleibt es auf und neben dem Platz ausgesprochen friedlich. Es sollte für die nächsten 37 Jahre das letzte Niedersachsenderby in der Bundesliga sein. © imago/Rust

26. September 1980: Erstmalig steigt das Niedersachsenderby in Liga zwei. Es endet, wie auch die Premiere in der Bundesliga, unentschieden. 1:1. In dieser Szene muss sich der 96er Surmann gleich gegen mehrere Braunschweiger zur Wehr setzen. © Udo Heuer

30. August 1995: Wiedersehen in der Regionalliga Nord: Fast schon sinnbildlich wird Hannovers Vladan Milovanic in dieser Szene von einem Braunschweiger Spieler verfolgt. Viermal treffen die Rivalen in der dritthöchsten deutschen Spielklasse aufeinander - in jedes einzelne Duell geht Hannover 96 als Tabellenerster, dreimal ist die Eintracht zum Spielzeitpunkt Zweiter. © imago/Rust

7. Mai 1998: Wir schreiben den 33. Spieltag der Regionalliga-Saison 1997/98. Mit einem 1:0 im Eintracht-Stadion (Torschütze: Gerald Asamoah) macht Hannover 96 die Regionalliga-Meisterschaft fix. So geht Derby! Nicht nur Otto Addo kämpft wie verrückt (hier grätscht der Hannoveraner gegen Matthias Grupe), auch die restlichen Roten legen sich ins Zeug. © dpa/COLORplus

7. Mai 1998: Bernd Eigner (links) und Fabian Ernst liegen sich nach dem Derbysieg in den Armen. Nachdem Hannover 96 im Vorjahr noch an der Aufstiegsrelegation und dem Gegner Energie Cottbus gescheitert war, gelang 1998 gegen Tennis Borussia Berlin der Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga. In einem Ligaspiel sollten sich die Rivalen erst fünfzehn Jahre später wiedersehen. © Fabian Matzerath

29. Oktober 2003: Als die Rivalen nach fünf Jahren im DFB-Pokal erstmals wieder aufeinandertreffen, liegt zwischen beiden Teams mittlerweile ein deutlicher Klassenunterschied: Hannover 96 ist seit einem Jahr zurück in der Bundesliga, Eintracht Braunschweig im Vorjahr wieder in die Regionalliga abgestiegen. Während des Spiels wurde Hannovers Daniel Stendel mit Gegenständen beworfen, zudem flog eine Leuchtrakete auf den Platz. Das Foto zeigt den Braunschweiger Michel Manzigu, der mit einem großen Satz über die Rakete springt. Das Bild bekam später den Preis als "Sportfoto des Jahres 2003". © Lars Kaletta

29. Oktober 2003: Spielerisch blieben die Roten weitgehend harmlos, kamen kaum zu Chancen. Am Ende gewann die Eintracht überraschend mit 2:0 und feierte den Sieg im Niedersachsenderby frenetisch. © dpa/Holger Hollemann

8. November 2013: Das erste Niedersachsen-Derby in der Bundesliga seit 37 Jahren! Obwohl die Fans beider Lager getrennt zur HDI-Arena geleitet werden, kommt es schon vor dem Spiel zu ersten Auseinandersetzungen zwischen Fangruppen und der Polizei. © Nigel Treblin

8. November 2013: Die Polizei muss sogar Wasserwerfer gegen gewaltbereite Fans einsetzen. © Nigel Treblin

8. November 2013: Im Stadion machen die Fans dann da weiter, wo sie vorher aufgehört haben. Aus beiden Fangruppierungen wird massiv Pyrotechnik abgebrannt. © Team zur Nieden

8. November 2013: Traurige Bilanz der Ausschreitungen: 272 Strafverfahren! © Team zur Nieden

8. November 2013: Das Spielgeschehen selbst bleibt fair. Das ist aber auch das einzig positive, was sich über das Derby sagen lässt. Chancen, Spannung, Kampf: Fehlanzeige. Das Spiel endet leistungsgerecht mit 0:0, daran kann auch Leon Andreasen (Bild) nichts ändern - sein Schuss geht aus spitzem Winkel neben das Tor. © Team zur Nieden

6. April 2014: Das Rückspiel in Braunschweig hinterlässt nicht nur Szabolcs Huszti ratlos. Hannover 96 geht mit 0:3 sang- und klanglos unter. Erst einmal, 1971, gelang der Braunschweiger Eintracht ein derart hoher Sieg gegen die Roten. © Team zur Nieden

6. April 2014: Wegen der katastrophalen Mannschaftsleistung und rigoroser Anreisebestimmungen kommt es nach dem Derby zu spontanen Protesten an der HDI-Arena. Spieler und Trainer versuchen die Fans mit Megaphon-Einsatz zu beruhigen. Trotzdem kommt es im Anschluss zum Bruch zwischen mehreren Fangruppierungen und der Clubführung. Diese Fans boykottieren die 96-Profis in der Folge für fast ein ganzes Jahr, unterstützen stattdessen die Amateure der Roten. Es ist der vorläufige Schlusspunkt eines geschichtsträchtigen Bundesliga-Derbys, das am Sonntag in der zweiten Bundesliga eine Neuauflage erlebt. © Team zur Nieden