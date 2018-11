Breitenreiter: "Wir brauchen mehr Biss" - Hannover 96 feilt an der Defensive

So steht Hannover 96 in der Auswärtstabelle der Bundesliga (Stand: 28.11.2018):

Bedenklich: 26 Gegentore

Auswärts gab’s in Gladbach zuletzt die erwartete Niederlage: „Wir hatten in einigen Situationen nicht die nötige Disziplin und Konzen­tration und haben zu Recht in dieser Höhe verloren.“ 1:4 – was auch das Hauptproblem anzeigt: 96 ist hinten nicht dicht, was auch auf die anderen drei Teams des Tabellenkellers zutrifft. Nürnberg hat 29 Tore kassiert, Düsseldorf 28 und Hannover wie auch Stuttgart 26 Treffer.

„Wir arbeiten seit Wochen am Defensivverhalten.“ Breitenreiter zählt auf: „Viererkette schulen, abkippen trainieren, Boxverteidigung und am Mann dran sein sowie Bälle einfach zu klären.“

Im Fehlverhalten flexibel

Viele Probleme, viele Fehler. „Es gibt nicht den einen Punkt, es treten nicht immer die gleichen Fehler auf, sondern es sind unterschiedliche“, erklärt der Trainer. Seine Hoffnung ist, dass die Spieler in der vergangenen Trainingswoche dazugelernt haben. Breitenreiter fordert: „Wir müssen mehr zupacken, wir brauchen mehr Biss.“