Bundesliga im Liveticker: Heiko Herrlich mit Leverkusen in Bremen unter Druck

Nach der ersten Europa-League-Niederlage der Saison hat der Druck auf Leverkusens Trainer Heiko Herrlich noch einmal zugenommen. Acht Punkte nach acht Spieltagen - so schlecht stand Bayer zudem in der Bundesliga seit Einführung der Drei-Punkte-Regel noch nie da. Aufgeben will der Ex-Profi vor dem Spiel bei Werder Bremen am Sonntag (18 Uhr, So könnt ihr es live sehen!) aber nicht. "Ich habe den Glauben noch lange nicht verloren", sagte Herrlich.