Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit Bremen, Leverkusen und Schalke

Fünf Spiele stehen am Samstagnachmittag in der Bundesliga auf dem Programm. Werder muss in Leipzig ran, Bayer Leverkusen empfängt Hertha BSC, Schalke 04 gastiert in Stuttgart, Hannover steht gegen Düsseldorf unter Druck und Nürnberg will gegen Freiburg den letzten Platz verlassen. Verfolgt die Spiele im SPORTBUZZER-Liveticker.