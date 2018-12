Bremen-Jungstar Maximilian Eggestein: „Werder ist ein großer Klub“

In meiner Familie war die eine Seite schon immer für Werder, speziell meine Mutter. Die andere für die Bayern. Ich war keiner, der in der Bettwäsche eines Klubs geschlafen hat.

An Micoud, Diego, Aílton, Klasnic. Und an Claudio Pizarro, mit dem ich sogar noch zusammen hier spiele. Ich kann mich auch gut an den Sieg in München erinnern, mit dem Werder 2004 Meister geworden ist.

Maximilian Eggestein: Oh. Ich weiß, dass Werder in der Liga gegen die Bayern seit 15 Spielen immer verloren hat. Tja. Wie alt ich beim letzten Sieg war ...

Beim 1:1 am letzten Wochenende in Freiburg standen Maximilian (21) und Johannes Eggestein (20) erstmals gemeinsam in der Startelf von Werder Bremen . Beide spielten schon für die deutsche U21 und sind heiße Kandidaten für Bundestrainer Joachim Löw. Maximilian, der bisher keine Minute dieser Saison verpasste und mit vier Treffern Bremens Toptorschütze ist, spricht vor dem Duell in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Bayern (heute 15.30 Uhr, Sky) über seinen Bruder und den Traum von der Nationalmannschaft.

Kann ein Sieg in München klappen?

19 Niederlagen, drei Unentschieden seit dem letzten Sieg gegen München. Wie soll es heute besser laufen?

Wir müssen einen Plan entwickeln und ihn umsetzen. Und wir müssen hoffen, dass bei den Bayern nicht alles funktioniert. Die Mischung muss passen, dann kann es klappen.

Sie sind mit vier Treffern bester Torschütze, Max Kruse hat erst zwei.

Max ist ja kein klassischer Stürmer. Das darf man nicht vergessen. Er bewegt sich in vielen Bereichen des Spielfelds, ist viel im Raum. So wie er das macht, können es nicht viele Spieler in der Bundesliga. Und als Kapitän ist er jemand, der sich nicht scheut, seine Meinung zu sagen.

Sie sind 21 und haben sich zum Stammspieler entwickelt. Wie positionieren Sie sich im Team?

Ich übernehme Verantwortung, indem ich hier und da meine Meinung sage – ohne dabei zu vergessen, dass ich noch ein junger Spieler bin. Ich sehe das Ganze und weiß, dass in gewissen Situationen Zurückhaltung das Angebrachtere ist.

Ihr Vertrag läuft im Sommer 2020 aus. Wie oft hat Sie Sportchef Frank Baumann schon ins Büro gebeten?

Es gab vereinzelte Gespräche und die wird es auch in Zukunft noch geben. Ich verspüre keinen Druck, in nächster Zeit etwas machen zu müssen. Wenn es sich in den Gesprächen mit Werder ergibt und ich spüre, dass es weiter passen wird, dann ist das so. Ansonsten heißt es erst mal: schauen, was in der Zukunft passiert.