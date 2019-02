Jochen Breyer: Alle Oscars für Eintracht-Frankfurt-Macher Fredi Bobic

In Stuttgart und in Hannover gibt es wohl einige Funktionäre, die sich gerade tierisch ärgern. Womöglich könnten sie es jetzt sein, die in der Bundesliga und im Europapokal berauschende Fußballfeste feiern, die für ihre kluge Einkaufspolitik in den Himmel gelobt werden und denen Europas Großklubs bald 50 Millionen Euro oder mehr für diesen jungen Superstürmer aufdrängen. Aber nein, sie sind es nicht. Weil sie Fredi Bobic als Manager vom Hof gejagt (Stuttgart, 2014) beziehungsweise als neuen Sportdirektor abgelehnt (Hannover, 2015) haben.

Und so ging Bobic also zu Eintracht Frankfurt. Damals, 2016, spielte der Klub um den Abstieg, rettete sich erst in der Relegation. Innerhalb von nicht einmal drei Jahren hat Bobic aus einem taumelnden Traditionsklub einen prosperierenden Hotspot geformt, mit Fußballjuwelen auf dem Platz, um die sich halb Europa reißt, und fantastischer Stimmung auf den Rängen. Die Eintracht ist wachgeküsst.

Würde die Bundesliga Oscars vergeben, Bobic könnte in allen Kategorien abräumen: als beste Spürnase (Jovic, Rebic, Haller und Co.), beste Ein-Mann-Trainerfindungskommission (Kovac, Hütter), bester Kaderarchitekt, bester Sparfuchs (er begann mit einem 2,7-Millionen-Euro-Budget für Spielerkäufe) und in der Nebenrolle als mutigster Bayern-Provokateur („wenn die Bayern unsere Spieler wollen, müssen sie richtig bluten“).

Geht Bobic zum FC Schalke?

Sind das nicht alles Qualitäten, die auch dem FC Schalke gut stehen würden? Absolut! Aber Bobic dürfte einen Teufel tun, „seine“ Eintracht zu verlassen: jenen Verein, der – anders als der VfB und 96 – an ihn glaubte.

Ach übrigens: Stuttgart holte damals, nach der Entlassung von Bobic, Robin Dutt. Hannover entschied sich für Martin Bader. Noch Fragen?