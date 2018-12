Brighton & Hove Albion gegen FC Arsenal live im Stream schauen

Runter vom Sofa, rein ins Stadion! Dieses uralte Motto gilt am zweiten Weihnachtsfeiertag, am Boxing Day, in England ab 12.30 Uhr. Die Partie FC Fulham gegen Wolverhampton macht am Mittag den Anfang, Brighton & Hove Albion gegen FC Arsenal folgt später als vorletztes Spiel des Tages ab 18.15 Uhr.