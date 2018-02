Britta Heidemann: "Doping auszuschalten ist unmöglich"

Frau Heidemann, Sie haben kurz vor Karneval Ihren Rücktritt vom Fechtsport bekannt gegeben - können Sie als Kölnerin nun endlich mal richtig die Sau rauslassen?

Britta Heidemann (35): (lacht) Ich bin eineinhalb Jahre mit der Idee schwanger gegangen, aufzuhören. Das war ein Entnabelungsprozess, ich habe bereits länger nicht mehr voll trainiert - von daher konnte ich auch schon Karneval feiern. Ich bin Ehrenmitglied bei der Karnevalsgesellschaft Die Roten Funken als Hauptmann der Reserve und sehr im Karneval involviert. Ich mache das unheimlich gerne.

Also sind Sie an Altweiber oder am Rosenmontag so richtig als "Jeck" in Köln unterwegs?

In diesem Jahr bin ich nicht dabei, da ich in meiner Aufgabe als IOC-Mitglied und Athletensprecherin zu den Olympischen Spielen reisen werde. An Altweiber bin ich nicht in Köln unterwegs, sondern nehme als einzige Deutsche am Olympischen Fackellauf teil - das ist eine gute Alternative. Und Karneval beginnt bei uns ja schon am 11.11. - so dass ich schon einige Sitzungen hinter mir habe - als Maharadscha verkleidet.

Sie haben also Ihr Leben schon auf die Zeit nach der Karriere umgestellt?

Ja, das Schöne ist, dass ich mir bereits in den letzten Jahren mein Leben für die Zeit nach dem Sport habe aufbauen können. Seit meinem Olympiasieg 2008 in Peking halte ich viele Vorträge, ob zum Thema Motivation oder China. Dann ist noch das umfangreiche Engagement im Sport dazugekommen. Jetzt musste aber der Cut her, auch damit ich mich noch mehr auf diese Aufgaben konzentrieren kann.

Sie hätten sich ja auch erst mal die Füße hochlegen können - warum tun Sie sich diesen Stress gleich wieder an?

Ich war noch nie der Typ, der tagelang auf der Couch liegen konnte. Ich mag den Austausch mit Menschen, mich erfüllt es, mich zu engagieren - weil ich glaube, dass der Sport eine unglaublich verbindende und integrative Kraft hat. Es macht mir viel Freude, wenn ich sehe, dass ich Menschen erreichen und vielleicht auch etwas bewegen kann. Das macht mich glücklich. Und wissen Sie was?

Bitte...

Ich konnte noch nie etwas damit anfangen, wenn beispielsweise andere Eltern gesagt haben: du armes Kind, Du, musst ja auf so viel verzichten. Im Fechten haben wir - vielleicht neben Beachvolleyball - eine der schönsten Weltcup-Touren: Puerto Rico, Havanna, Sydney, Rio, Barcelona, Paris, Montreal, Vancouver. Man sieht so viel von der Welt. Und es ist doch nach den Wettkämpfen deutlich cooler, in Sydney zu feiern, als zum 130. Mal in der Pinte im Heimatort. Aus meiner Sicht habe ich auf nichts verzichtet, sondern durch den Sport so viel gewonnen. Und dazu musst Du kein Weltmeister sein, sondern kannst auch in der zweiten oder dritten Reihe stehen.