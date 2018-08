Nach Brückeneinsturz in Genua: Serie A sagt Spiele ab

Mindestens 39 Menschen sind am Dienstag beim Einsturz einer vierspurigen Autobahnbrücke in Genua gestorben, noch immer suchen Helfer nach Vermissten. Italien steht unter Schock und trauert. Die Serie A reagiert und sagt zwei Partien des Auftaktwochenendes ab: Die beiden Erstligisten aus Genua müssen nicht wie vorgesehen am Sonntag ran. Die Spiele AC Mailand gegen OFC Genua und Sampdoria gegen AC Florenz wurden auch einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben.

Nach der Brückenkatastrophe ist auch der italienische Fußball zusammengerückt. Viele Klubs und Fans hatten ihr Beileid ausgedrückt.