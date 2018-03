BSG Chemie bringt nur einen Punkt aus Luckenwalde mit

Luckenwalde. Den in Blau-Gelb spielenden Luckenwaldern steckte die Winterpause noch in den Knochen und auch die Leutzscher hatten große Probleme beim Spielaufbau. Beide Teams kamen schwer ins Spiel. So war zum Beispiel der Abschluss von Pierre Merkel auf das Luckenwalder Tor in der 22. Minute nicht genau genug. Gute fünf Minuten später trat Ahmet Sagat den Ball genau in die Hände des BSG-Keepers Julien Latendresse-Levesque. Zehn Minuten vor dem Pausentee zeigten sich die Leipziger nochmal engagiert: Rintaro Yajimo brachte den Ball ins Zentrum, wo schon Branden Stelmak und Tim Bunge lauerten aber am Block des FSV scheiterten. Davon abgesehen waren Ideen nach vorn im ersten Durchgang bei beiden Teams Mangelware.