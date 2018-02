BSG Chemie geht in Babelsberg unter

Anzeige

Babelsberg. Dietmar Demuth redete nach der 0:4 (0:1)-Pleite seiner Chemiker im Regionalliga-Match beim SV Babelsberg gar nicht erst um den heißen Brei herum: „Nach einer 0:4-Klatsche ist es schwer, etwas schön zureden. Wir hatten uns viel vorgenommen“, hob der Coach der BSG Chemie an – um dann doch ein paar Streicheleinheiten zu verteilen. „Wir haben das 40 Minuten lang gut gemacht, dann aber einen unnötigen Konter bekommen. Das 0:1 war zu verteidigen. Dann wollen wir natürlich auf den Ausgleich gehen, sind auch gut im Spiel und laden den Gegner dann dreimal ein. So fahren wir nach Hause: Vier Tore bekommen, keins gemacht.“

Damit ist alles gesagt. Tatsächlich sahen 2738 Zuschauer eine Chemie-Elf, die sich teuer verkaufte, letztlich aber chancenlos war. Die Führung für die Gastgeber besorgte Knechtel, der zum 1:0 einköpfte (42.). In Durchgang zwei schraubten Beyazit (78.), Knechtel (88.) und Schmidt (90.+1) das Ergebnis auf 4:0 in die Höhe. Winter-Neuzugang Dominic Heine, Torhüter, wurde in seinem ersten Pflichtspiel für Chemie kalt erwischt. Julien Latendresse-Levesque war kurzfristig erkrankt (Durchfall) ausgefallen.

SVB wehrt sich gegen drohenden Spielausschluss

Die Potsdamer freuten sich gewiss, doch eigentlich war das Match gestern Nebensache. Denn auf der Tribüne des Karl-Liebknecht-Stadions gab es nur ein Thema: Droht Babelsberg tatsächlich der vom NOFV angedrohte Ausschluss vom Spielbetrieb? In einer zweiten Mahnung vom 24. Januar forderte der NOFV Babelsberg im laufenden Rechtsstreit nach dem Heimspiel gegen Cottbus im vergangenen April erneut zur Zahlung der verhängten Strafe von 7000 Euro auf. Andernfalls würde die Regionalligamannschaft des Vereins nach Paragraf 28 der Rechts- und Verfahrensordnung für den Spielbetrieb gesperrt werden.

Bis gestern 24 Uhr hätte der Verein, der das ergangene Urteil nicht akzeptieren will, die Strafe zahlen müssen. Auf seiner Homepage vermeldete der SVB gestern Mittag explizit, dass eine Austragung der Partie gegen Chemie nicht gefährdet sei, da die Sperre frühestens ab dem heutigen Samstag umsetzbar sei. Babelsbergs Präsident Archibald Horlitz wandte sich mit Blick auf die zu erwartenden Proteste vor der Begegnung an die Zuschauer, dass sie „laut und kreativ“ sein sollen, jedoch „keinesfalls über die Stränge schlagen“ dürften. Die Fans hielten sich bis auf wenige Rauchtöpfe daran und brachten ihren Unmut gegenüber dem NOFV mit Plakaten zum Ausdruck.

Demuth fordert Trotzreaktion seiner Spieler

Der Verband will am Montag prüfen, ob die Zahlung eingegangen sei, sagte Geschäftsführer Holger Fuchs gestern. Sollte dies nicht der Fall sein, werde der NOFV einen Antrag ans Verbandsgericht stellen. Horlitz fand mit Blick auf einen möglichen Ausschluss drastische Worte. „Ein bisher nie angewendeter Ausschluss vom Spielbetrieb ist quasi die Todesstrafe für einen Verein, da dies eine Insolvenz fast zwangsläufig nach sich zieht. Hier scheint der NOFV jegliches Augenmaß verloren zu haben“, so Horlitz in einer Vereinsmitteilung von gestern.

Chemie hat andere Sorgen. Dringend müssen Punkte her, dringend. Dietmar Demuth kämpferisch: „Solange wir die letzte Patrone nicht verschossen haben, glauben wir weiter an uns. Mit Cottbus und Babelsberg hatten wir jetzt zwei Gegner, die ja keine Laufkundschaft sind. Jetzt muss von der Mannschaft eine Trotzreaktion kommen. Ich denke aber, dass wir das hinbekommen.“ Nächster Versuch ist am 11. Februar gegen Bautzen.

SV Babelsberg: Gladrow – Okada, Saalbach, Akdari (63. Hoffmann), Wilton – Reimann, Koch (85. Dombrowa) – T. Schmidt, Abderrahmane (46. Eglseder), Knechtel -Beyazit. Chemie Leipzig: Heine – Wajer, Karau, Rode (46. Hey), L. Schmidt – Heinze – Ludwig, Bunge (56. F. Schmidt) – Bury – Merkel (73. Yajima), Stelmak.

