BSG Chemie gewinnt nach Rückstand noch 4:1

Leipzig. Vor 263 Zuschauern hat Fußball-Oberligist BSG Chemie Leipzig gegen den Charlottenburger FC Hertha 06 ein Testspiel mit 4:1 (1:1) gewonnen. Die Berliner aus der Oberliga-Staffel Nord erwiesen sich im ersten Durchgang als schwer zu packender Gegner, auch weil Chemie da noch „ohne Tempo“ spielte, wie es Mannschaftsleiter Tom Rietzschel formulierte. Die Gästeführung durch ein Tor von Sebastian Ghasemi-Nobakhat kam in der 37. Minute also nicht von ungefähr. Allerdings hatte Kai Druschky bereits in der 2. Minute die Chance zur Chemie-Führung vergeben, als er einen an Alexander Bury verursachten Foulelfmeter nur an die Querlatte schoss.