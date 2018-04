BSG Chemie holt bei Viktoria Berlin einen Punkt

Am Samstag trat die BSG Chemie Leipzig in Lichterfelde gegen FC Viktoria Berlin an und ging in der ersten Hälfte in Führung. Starke Berliner holten dann allerdings auf. und trafen zum verdienten Ausgleich.

Berlin. Nächste Gelegenheit für die BSG Chemie, im Abstiegskampf in der Regionalliga Nordost Punkte gut zu machen: Am Samstag traten die Leutzscher vor 755 Zuschauern gegen den FC Viktoria Berlin an und gingen in der ersten Halbzeit in Führung (0:1). In der zweiten Hälfte machte Viktoria deutlich mehr Druck und erkämpfte sich den Ausgleich.

Nach einem Schlagabtausch in den ersten 20 Minuten der Partie, zu der rund 450 Chemiker angereist waren, bekam der Leipziger Pierre Merkel die erste vielversprechende Chance: Manuel Wajer flankte auf Merkel, der einen Abschluss per Kopfball suchte. Viktoria-Keeper Pascal Kühn konnte aber auf der Linie klären.

Trotzdem roch das irgendwie nach Tor, und Merkel attackierte den Keeper wenige Minuten später erneut, kam aber nicht an Kühn vorbei. Doch in der 35. Minute war es soweit: Nach einer Flanke von Bury brachte Merkel die Grün-Weißen in Führung. Diese hielt trotz einiger Chancen des Gegners durch Eckstöße bis zur Pause

Druckvolle Berliner in der 2. Halbzeit

Die Berliner ließen sich nicht beeindrucken und starteten druckvoll in die zweite Halbzeit. Justin Hippe zeigte, wie brandgefährlich er sein kann und hatte gleich in den ersten Minuten zwei starke Szenen vor dem BSG-Tor.

Glück für das Leipziger Team von Dietmar Demuth, dass in der 52. Minute der Schuss von Berlins Daniel Kaiser am Kasten vorbei ging und wenig später der Kopfball von Angreifer Chris Reher über das Tor segelte.

Zahlreiche Wechsel

BSG-Coach Dietmar Demuth setzte jetzt auf Wechsel und holte in der 61. Minute Tim Bunge für Nicolas Ludwig. In der 68. Minute ging Rintaro Yajima, der eine starke Vorstellung ablieferte, für Daniel Heinze.

Doch irgendwie war der Wurm drin, und in der 70. Minute kam der Berliner Ümit Ergirdi im Strafraum an den Ball. Ergirdi kämpfte um den Abschluss, zog ab und die Kugel fand ihren Weg an Latendresse-Levesque vorbei ins Tor – Ausgleich 1:1. Viktoria sah sich im Aufwind, dominierte die Partie über weite Strecken.

Die Zuschauer sahen eine unruhige Schlussphase mit Wechseln bei Viktoria und der BSG. So tauschten die Berliner ihren Torschützen Justin Hippe für Batikan Yilmaz (81.), Chemiker Branden Stelmak kam in der 83. Minute für Benjamin Schmidt ins Spiel, und in der 86. wechselte noch einmal Berlin Ugurcan Yilmaz für Can Sakar ein.

Kurz vor dem Schlusspfiff witterte die BSG Chemie noch einmal Morgenluft. Nach einem Fehlpass in der Viktoria-Abwehr war Alexander Bury geistesgegenwärtig zur Stelle und hatte das Tor schon fast auf dem Fuß. Es reichte nicht ganz, der Ball verfehlte den Kasten von Kühn und es blieb beim Endstand von 1:1. Chemie konnte aus der Partie schließlich einen Punkt mit nach Hause nehmen.

*Tore: *0:1 Merkel (35.); 1:1 Ergirdi (71.)

