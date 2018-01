BSG Chemie leiht Felix Beiersdorf von RB Leipzig aus

Leipzig (ukö). Spektakuläre Verpflichtung kurz vor Schließung des Transferfensters: Regionalligist BSG Chemie Leipzig leiht Felix Beiersdorf aus. Der jetzt 19 Jahre alte gebürtige Leipziger spielte in der Jugend des FC Sachsen, durchlief ab 2009 dann alle Nachwuchsstationen bei RB Leipzig und wurde nach Auflösung der U23-Mannschaft im Sommer an den österreichischen Zweitligisten SC Wiener Neustadt ausgeliehen . Die Leihgebühr betrug 100 000 Euro. Für den Zweitligisten bestritt er zwei Pflichtspiele, für die zweite Mannschaft in der Landesliga Niederösterreich vier Partien.

Mittelfeldmann Beiersdorf soll Chemie zunächst bis zum Sommer im Kampf gegen den Abstieg in der Regionalliga Nordost helfen. Bei RB hat der einstige U18-Nationalspieler (9 Spiele, 2 Tore) noch Vertrag bis zum 30. Juni 2021. Was Chemie nun an Ausleihe an RB zahlt, wollte der Verein nicht bekanntgeben.