Leipzig. Am Montag, 17.45 Uhr, beginnt auch Chemie Leipzig mit der Vorbereitung auf die Rückrunde in der Oberliga. Spannendste Frage bei den Leutzschern: Wer hat in der Rückrunde das Kommando auf der Trainerbank der Leutzscher? Klar ist, dass Interims-Coach Christian Sobottka wieder in die zweite Reihe tritt. Chemie-Vorstandschef Frank Kühne wollte die zahlreichen Spekulationen zum neuen Coach nicht kommentieren, sagte nur: „Letzte Details werden noch geklärt. Wir werden den neuen Trainer am Montag vorstellen.“ Denkbar sind bis zum ersten Punktspiel am 24. Februar noch weitere Spielerverpflichtungen. „Wir schauen uns um, werden aber nicht auf Krampf aktiv. Ergänzungsspieler brauchen wir nicht“, sagte Kühne.