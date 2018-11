BSG Chemie Leipzig: Aus Alfred-Kunze-Sportpark wird Georg-Schwarz-Sportpark

Leipzig. Nach 25 Jahren spielt die BSG Chemie Leipzig am Samstag im Oberligaspiel gegen Wismut Gera (13 Uhr) wieder im Georg-Schwarz-Sportpark. Im Gedenken an den antifaschistischen Widerstandskämpfer wird die Heimspielstätte in Leutzsch laut einer Vereinsmitteilung für einen Tag umbenannt. Bereits von 1949 bis 1992 war Schwarz der Namensgeber.