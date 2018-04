BSG Chemie Leipzig besiegt den Berliner AK 2:0

Anzeige

Zunächst das alte Lied in Leutzsch: Chancen für Chemie, keine Tore. Die Gäste starten zwar besser, doch die Defensive der Gastgeber steht. Nach einer Viertelstunde bekommt Chemie die Partie in den Griff – und zu Torgelenheiten. Rintaro Yajima versucht es aus der zweiten Reihe (15.), scheitert aber ebenso wie Pierre Merkel mit einer Direktabnahme im BAK-Starfraum (23.) und Nicolas Ludwig mit einem straffen Schuss von rechts, den der Berliner Keeper Jakub Jakubov parieren kann (28.). Die Chemiker versuchen viel, doch die Abwehr der Berliner bekommt immer ein Bein dazwischen. Nach 30 Minuten schließt Pierre Merkel in aussichtsreicher Position etwas überhastet ab – der Ball fliegt übers Tor. Offensiv finden die Berliner kaum noch statt. Doch das Chancenplus der Leutzscher bringt nichts – torlos geht es in die Pause.

Im zweiten Durchgang nimmt das Match noch an Fahrt auf. Die Gäste wittern ihre Chance, doch Chemie hält dagegen. Und wieder gibt es Chancen. Daniel Heinze versucht es mit einem Schuss aus spitzem Winkel – doch der Ball wird Beute des Torhüters (53.). Fünf Minuten später hat Alexander Bury nach einer Ecke das 1:0 auf dem Fuß, doch Jakubov pariert sensationell. Chemie rennt an, versucht alles, hat das Match komplett im Griff, doch das Tor scheint wie vernagelt. Das Publikum ist am Verzweifeln.

Dann endlich bricht der Bann. 76. Minute: Ein satter Schuss von Pierre Merkel landet am Pfosten, Alexander Bury staubt ab und versetzt 2000 Zuschauer in Euphorie - 1:0. Keine vier Minuten später legen die Leutzscher nach. Während die Berliner offensiv aufwachen und sich um den Ausgleich bemühen, werden sie eiskalt ausgekontert. Wieder leistet Pierre Merkel die Vorarbeit, der Stürmer bedient den eingewechselten Florian Schmidt in der Mitte und dieser lässt nichts anbrennen - 2:0. So einfach gehen Tore manchmal... Die Schlussphase ist allgemeiner Jubel, Chemie lässt nichts mehr anbrennen.

Chemie-Trainer Dietmar Demuth: "Ich muss meiner Mannschaft einfach ein Riesenkompliment machen. Sie hat sich immer wieder aufgerafft, hat sich immer wieder reingehängt. Man weiß, BAK sind gute Fußballer, es ist verdammt schwer, gegen sie zu spielen. Wir haben es geschafft, sie zu kontrollieren, von daher bin ich einfach erstmal nur glücklich, wie hier abgeschnitten haben."

BAK-Trainer Markus Zschische: "Wir hatten vorher angesprochen, dass wir auf einen Gegner treffen, der den Kampf voll annimmt, der nichts zu verlieren hat und auch noch diese Zuschauerwand hat. Die taktische Ausrichtung, uns vorn zu stören, kennen wir schon, heute hatten wir jedoch nicht die Bereitschaft, den Schritt mehr zu machen."

Chemie: Lattendresse-Levesque - Wajer, B.Schmidt, Karau, L.Schmidt - Ludwig (85. Bunge), Yajima, Böttger, Bury - Heinze (59. F. Schmidt), Merkel (81. Stelmak)

BAK: Jakubov - Belegu, Becken, Korijkov, Akyörük – Küc (77. Elezi), Deniz, Hofmann - Pekdemir (59. Oezcan), Brügmann (68. Kargbo), Yildirim

Tore: 1:0 Bury (76.), 2:0 F.Schmidt (80.)

Zuschauer: 2000.

