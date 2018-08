BSG Chemie Leipzig: „Es wird brodeln und kochen!“

Anzeige

Leipzig. Der Alfred-Kunze-Sportpark in Leipzig-Leutzsch am Tag nach dem Pokalwunder: Himmlische Ruhe herrscht dort, wo sich am Sonntag nach dem 2:1-Pokalwunder der BSG Chemie gegen Jahn Regensburg irre Szenen abspielten, sich wildfremde Menschen umarmten und gestandene Männer vor Glück weinten.

Mehr als cool bei all den Freuden-Orgien war Dietmar Demuth. Auf dem Weg zur Pressekonferenz wurde der Chemie-Coach gefragt, ob sein Puls wieder runter sei. „Der war nie hoch“, antwortete Demuth grinsend. Genau so locker und selbstbewusst sein Statement zum Wunschgegner in der nächsten Runde: „Ich wünsche mir einen kleinen Klub. Da hat man die Chance, noch eine Runde weiterzukommen. Die Hütte ist eh voll.“

Am Sonntag wird ausgelost, die Meinungen der Spieler gehen beim Thema Wunschlos auseinander. Eine kleine Auswahl? „Mister Pokal“ Alexander Bury: „Es ist eigentlich egal, wer als nächstes kommt. Wer einen Zweitligisten schlägt, kann auch einen Erstligisten schlagen.“ Siegtorschütze Kai Druschky: „Ich bin gebürtiger Berliner und habe eine Zeitlang bei Union gespielt. Ich würde gern gegen Union spielen.“ Torhüter Julien Lattendresse-Levesque: „Mir ist der Gegner scheißegal. Ich will einfach nur einen Sieg haben.“ Kapitän Stefan Karau: „Bei unserem Losglück tippe ich mal, dass es der SV Sandhausen wird.“ Abwehrheld Manuel Wajer: „Ich war der Einzige, der sich in der ersten Runde einen Zweitligisten gewünscht hatte, weil es da eine kleine Chance gibt. Da wünsche ich mir für die zweite Runde jetzt wieder einen Zweitligisten.“

Fakt ist, Chemie bekommt es in der nächsten Runde auf jeden Fall mit einem Zweit- oder Erstligisten zu tun. „Die Paarungen der zweiten Runde werden aus zwei Behältern ausgelost, deren einer die Mannschaften der Bundesliga und 2. Bundesliga und deren anderer die Amateur-Mannschaften enthält. Es wird je ein Los zuerst aus dem Amateurbehälter und danach aus dem Behälter mit den Losen der Bundesliga und der 2. Bundesliga gezogen. Die zuerst gezogene Mannschaft hat in jedem Fall Heimrecht“, heißt es in den Pokal-Regularien.

Der Verein sucht eine mobile Flutlichtanlage

Chemie hat also definitiv Heimrecht und wird es auch wahrnehmen, auch wenn das Probleme bringt. Denn Spieltag ist am 30. oder 31. Oktober, Dienstag und Mittwoch, auf jeden Fall am Abend. Flutlicht muss her. Dass am 31. Oktober in Sachsen Feiertag ist und theoretisch nachmittags gespielt werden könnte, spielt keine Rolle. „Die Spiele müssen unter Flutlicht stattfinden“, sagt Chemie-Vorstandsschef Frank Kühne.

DURCHKLICKEN: die Stimmen zum Spiel Julien Latendresse-Levesque (BSG Chemie Leipzig): "Wir haben es heute wirklich krass gemacht. Besser geht es nicht. In der Halbzeit sind wir ruhig geblieben, es stand einfach nur 0:1." © Christian Donner Photography Dietmar Demuth (Trainer BSG Chemie Leipzig): "Glückwunsch an uns alle. Dieser Sieg ist nicht ganz unverdient. Wir wussten wie Jahn Regensburg spielt und haben uns wie in der Oberliga die anderen Teams hinten tief reingestellt. Wir haben einfach mehr investiert, das haben die Jungs hervorragend gemacht, sie sind läuferisch an ihre Grenzen gegangen. Kai Druschky ist für seine Fernschüsse bekannt, er schießt auch aus 40 Metern aufs Tor." © dpa Philipp Wendt (BSG Chemie Leipzig): "Ich glaube es war mein erster Ballkontakt. Wir wissen wie es im Landespokal auf den Dörfern ist, das macht man nicht gern. So wie die kleinen Mannschaften gegen uns, haben wir es heute geht Regensburg gewollt. Davon träumt, wenn man sich warm läuft." © dpa Achim Beierlorzer (Trainer SSV Jahn Regensburg): "Wir sind zutiefst enttäuscht und hatten das Spiel eigentlich gut angenommen. Wir wussten wie schwer es wird und welche Stimmung hier sein wird. Bis auf wenige Chancen haben wir das Spiel kontrolliert, aber zu wenige eigene Torchancen erspielt. Es kommt die Minute in der das 1:1 fällt. Da war es ein klares Foul an unserem Rechtsverteidiger und der Stürmer schießt den Ball ins Tor. Der Schiedsrichter hat nicht so gesehen und das Spiel war auf Null gedreht. Es ist brutal für uns. Wir haben nicht die individuelle Qualität so eine Partie zu dominieren." © dpa Alexander Bury (BSG Chemie Leipzig): "Ich konnte es nicht wirklich fassen, der Junge ist eigentlich Linksbeiner und trifft ihn mit rechts. Das ist einmalig, dass der Ball so einschlägt. Das war schon das gefühlte Weiterkommen. Uns ist egal wer jetzt kommt. Wenn du einen Zweitligist schlägst, kannst Du auch einen Erstligisten schlagen." © Christian Modla Kai Druschky (BSG Chemie Leipzig): „Wie ich den Ball getroffen habe, kann ich selbst nicht fassen. Danach habe ich nur gedacht, bitte senke dich, bitte senke dich. Es war pure Freude, die ich nicht in Worte fassen kann. Der Sieg ist für unsere Fans. Ich bin stolz und froh für Chemie zu spielen. Heute Abend trinken wir das eine oder andere Bierchen. Morgen erwartet mich mein Chef aber im Büro. Falls ich frei haben sollte, dann werden es auch ein paar mehr.“ © dpa Stefan Karau (BSG Chemie Leipzig): "Wir waren eigentlich platt, die Sonne hat gedrückt und wir mussten viel verschieben. Beim 1:1 gabs für alle die zweite Luft. Eigentlich wollten wir uns in die Verlängerung retten. Dass Druschky dann so einen Schuss gucken lässt. Der war klinisch, der war platt. Ich tippe bei unserem Losglück, dass wir jetzt Sandhausen bekommen." © dpa

Der Verein schaue sich jetzt um, wo eine mobile Flutlichtanlage zu mieten ist. In Jena zum Beispiel, dort kostet die Miete angeblich 60 000 Euro. Da wäre ein Teil der 340 000 Euro Prämie für das Erreichen der zweiten Pokalrunde schon weg. „Wir hoffen, dass wir Sponsoren für die Flutlicht-Miete finden“, sagt Kühne. Eines sei undenkbar: Das wegen des Flutlichts oder der Stadionkapazität in der nächsten Runde das Heimrecht getauscht wird. Kühne: „Das kommt nicht in die Tüte.“