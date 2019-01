BSG Chemie Leipzig holt Miroslav Jagatic als neuen Trainer

Leipzig. Bevor die BSG Chemie Leipzig am Montag in die Vorbereitung auf die Rückrunde startet, gibt es eine Antwort in der Trainerfrage. Miroslav Jagatic wird künftig an der Seitenlinie des Oberligisten stehen. Das gab der Club am Montagmorgen bekannt. Zur Vertragslaufzeit machten die Leutzscher zunächst keine Angaben, verwiesen in ihrer Mitteilung aber darauf, dass der neue Coach im Besitz der A-Lizenz ist, die für den Trainerposten in der Regionalliga berechtigt. Die BSG Chemie, aktuell punktgleich Tabellenzweiter hinter Luckenwalde, haben aus ihren Aufstiegsambitionen in der aktuellen Saison nie einen Hehl gemacht.