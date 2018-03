BSG Chemie Leipzig holt wichtige Zähler im Kampf gegen den Abstieg

Leipzig. Befreiungsschlag in Leutzsch: Mit einem Sieg gegen den ZFC Meuselwitz hat sich Fußball-Regionalligist Chemie Leipzig am Sonntag Luft im Abstiegskampf verschafft. Die Grün-Weißen gewannen vor 2690 Zuschauern im heimischen Alfred-Kunze-Sportpark mit 2:0 (1:0). Pierre Merkel (24. Minute) und Joker Tommy Kind (78.) trafen für die Gastgeber, die dem Klassenerhalt damit ein Stück näher rückten.

In einer an Höhepunkten armen Partie brachte ein Abstauber die Hausherren auf die Siegerstraße. Nach einem abgewehrten Schuss von Nicolas Ludwig netzte Neuzugang Merkel zum 1:0 ein. Den zweiten Treffer erzielte Tommy Kind per Kopf nach einer Flanke von Branden Stelmak. Beide wurden kurz zuvor eingewechselt. Es war der erste Saisontreffer des 28-jährigen Chemie-Stürmers.