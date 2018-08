BSG Chemie Leipzig im Ausnahmezustand – Sieg im DFB-Pokal

Der grün-weiße Wahnsinn geht weiter. Der Oberligist aus Leutzsch setzt sich in der ersten Runde des DFB-Pokals 2:1 (0:1) gegen den favorisierten Zweitligisten SSV Jahn Regensburg durch. 4999 Zuschauer verwandeln den Alfred-Kunze-Sportpark in ein Tollhaus.

Leipzig. Damit hat er sich ein Denkmal gesetzt. Kai Druschky hat die BSG Chemie Leipzig in der Nachspielzeit mit seinem schwachen rechten Fuß in die nächste Runde des DFB-Pokals geschossen. Viereinhalbtausend Zuschauer waren am Sonntagnachmittag außer Rand und Band. Der Rest schaute im Gästeblock bedient hinter dem Trennzaun hervor.

In der 20. Minute war klar, der Wunsch von Chemie-Vorstandschef Frank Kühne wird sich nicht erfüllen. Er hatte ein 1:0 für die BSG vorausgesagt. Da machte Regensburg aber nicht mit. Nach einer Ecke bekamen die Gastgeber den Ball nicht aus der Gefahrenzone. Albion Vrenezi schlug das Spielgerät mit einer langen Flanke zurück in den Leipziger Strafraum und Julian Derstroff verwandelte völlig frei per Volleyschuss zur Führung für die Gäste. Kühne dürfte es nach dem Abpfiff egal gewesen sein.

Hingedeutet hatte darauf nichts. Es war die erste Gelegenheit für den SSV Jahn. Chemie bestimmte die Partie in der Anfangsphase, attackierte früh und drückte mutig in der Offensive. Der Lohn: Alexander Bury hatte schon in der 5. Minute die Führung auf dem Fuß, traf aber aus elf Metern Torentfernung den Ball nicht richtig.

Die Stimmung im ausverkauften Alfred-Kunze-Sportpark heizte diese Aktion nur zusätzlich an. „Wir lagen träumend im Gras“ formulierten die Leutzscher Fans auf einem Banner und blickten damit auf die Anfänge in der Kreisklasse nach der Neugründung des Vereins zurück.

Und noch ein Thema bewegte die Anhänger: Die Rückkehr von Michael Kölmel, der einst den FC Sachsen wirtschaftlich begleitete, ins Sponsoring des Vereins. Er hatte sich den Werbeplatz auf der Trikotbrust nur für diese Partie gesichert. „Herr Kölmel, Hände weg von der BSG!“, war noch eine der freundlicheren Botschaften.

Euphorie pur im Alfred-Kunze-Sportpark: Die Fans der BSG Chemie Leipzig feiern ihre Mannschaft. Gepostet von Sportbuzzer Leipzig am Sonntag, 19. August 2018

Stimmungsvolles Adieu für "Schlüchte" und Co.

Der Rückstand schockte die Gastgeber nur kurz. Chemie spielte weiter mutig, blieb aber ohne zwingende Chance bis zur Pause. Regensburg versuchte es immer wieder mit Nadelstichen, bekam gegen die engagiert verteidigenden Grün-Weißen aber zumeist keinen Zugriff in der Offensive.

Was war noch in der ersten Halbzeit? Beide Fanlager nebelten das Stadion kurzzeitig mit Bengalos ein. Ein emotionaler Augenblick in der Pause. Die BSG verabschiedete gleich acht Spieler vor stimmgewaltiger Kulisse, darunter mit Sven Schlüchtermann und Marco Blanc auch Akteure, die den Weg aus den Niederungen der Kreisklasse mitgegangen waren.

DURCHKLICKEN: die Stimmen zum Spiel Julien Latendresse-Levesque (BSG Chemie Leipzig): "Wir haben es heute wirklich krass gemacht. Besser geht es nicht. In der Halbzeit sind wir ruhig geblieben, es stand einfach nur 0:1." © Christian Donner Photography Dietmar Demuth (Trainer BSG Chemie Leipzig): "Glückwunsch an uns alle. Dieser Sieg ist nicht ganz unverdient. Wir wussten wie Jahn Regensburg spielt und haben uns wie in der Oberliga die anderen Teams hinten tief reingestellt. Wir haben einfach mehr investiert, das haben die Jungs hervorragend gemacht, sie sind läuferisch an ihre Grenzen gegangen. Kai Druschky ist für seine Fernschüsse bekannt, er schießt auch aus 40 Metern aufs Tor." © dpa Philipp Wendt (BSG Chemie Leipzig): "Ich glaube es war mein erster Ballkontakt. Wir wissen wie es im Landespokal auf den Dörfern ist, das macht man nicht gern. So wie die kleinen Mannschaften gegen uns, haben wir es heute geht Regensburg gewollt. Davon träumt, wenn man sich warm läuft." © dpa Achim Beierlorzer (Trainer SSV Jahn Regensburg): "Wir sind zutiefst enttäuscht und hatten das Spiel eigentlich gut angenommen. Wir wussten wie schwer es wird und welche Stimmung hier sein wird. Bis auf wenige Chancen haben wir das Spiel kontrolliert, aber zu wenige eigene Torchancen erspielt. Es kommt die Minute in der das 1:1 fällt. Da war es ein klares Foul an unserem Rechtsverteidiger und der Stürmer schießt den Ball ins Tor. Der Schiedsrichter hat nicht so gesehen und das Spiel war auf Null gedreht. Es ist brutal für uns. Wir haben nicht die individuelle Qualität so eine Partie zu dominieren." © dpa Alexander Bury (BSG Chemie Leipzig): "Ich konnte es nicht wirklich fassen, der Junge ist eigentlich Linksbeiner und trifft ihn mit rechts. Das ist einmalig, dass der Ball so einschlägt. Das war schon das gefühlte Weiterkommen. Uns ist egal wer jetzt kommt. Wenn du einen Zweitligist schlägst, kannst Du auch einen Erstligisten schlagen." © Christian Modla Kai Druschky (BSG Chemie Leipzig): „Wie ich den Ball getroffen habe, kann ich selbst nicht fassen. Danach habe ich nur gedacht, bitte senke dich, bitte senke dich. Es war pure Freude, die ich nicht in Worte fassen kann. Der Sieg ist für unsere Fans. Ich bin stolz und froh für Chemie zu spielen. Heute Abend trinken wir das eine oder andere Bierchen. Morgen erwartet mich mein Chef aber im Büro. Falls ich frei haben sollte, dann werden es auch ein paar mehr.“ © dpa Stefan Karau (BSG Chemie Leipzig): "Wir waren eigentlich platt, die Sonne hat gedrückt und wir mussten viel verschieben. Beim 1:1 gabs für alle die zweite Luft. Eigentlich wollten wir uns in die Verlängerung retten. Dass Druschky dann so einen Schuss gucken lässt. Der war klinisch, der war platt. Ich tippe bei unserem Losglück, dass wir jetzt Sandhausen bekommen." © dpa

Und es wurde noch besser für die Chemiker. Nach einer ungenutzten Großchance von Max Keßler in der 58. Minute aus kurzem Winkel, schlug der gerade eingewechselte Philipp Wendt schließlich in der 69. Minute zu. Kai Druschky bediente ihn mit einem akkuraten Pass. Wendt umkurvte Regensburgs Benedikt Saller und schob durch die Beine von Jahn-Keeper André Weis zum Ausgleich ein. Gästetrainer Achim Beierlorzer reklamierte heftig. Saller war beim Zweikampf mit Wendt gestürzt und die Regensburger hatten einen Körperkontakt ausgemacht. Ein Pfiff blieb aus.

Die Schlussphase entwickelte sich zum Pokalfight pur. Druschky hatte für Chemie die Führung auf dem Fuß, auf der anderen Seite traf Andreas Geipel den Pfosten. In der ersten Minute der Nachspielzeit der Megawahnsinn. Druschky zog aus rund zwanzig Metern ab und traf zum Sieg. Es folgte Ausnahmezustand in Leutzsch.

Übrigens: Sky-Moderator Jörg Dahlmann wird in Leutzsch in der zweiten Runde mit offenen Armen für die nächste Sensation empfangen. Er gilt als Reporter für die Überraschungen. Am Sonnabend saß er beim Ulmer Sieger über Frankfurt am Mikrofon, einen Tag später dann in Leutzsch. (mit Uwe Köster)

Die Statistik zum Spiel:

​*BSG Chemie: * Latendresse-Levesque - Wajer, Karau, B. Schmidt , L. Schmidt, Wendschuch , Heinze (66. Wendt), Keßler (66. Schmidt, F.) , Böttger, Bury, Druschky (93.Rode)

Jahn Regenburg: Weis - Saller, Sörensen, Correia, Nandzik, Geipl, Nietfeld (79. Lais), Stolze, Derstroff (62. Adamyan), Vrenezi (70. Hyseni) , Grüttner Tore: 0:1 Derstroff (20.), 1:1 Wendt (69.), 2:1 Druschky (90.+1)