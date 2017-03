BSG Chemie Leipzig kommt nicht über 0:0 gegen den FC International hinaus

Leipzig. BSG Chemie und Inter Leipzig haben sich am Sonnabend 0:0 unentschieden getrennt. Die Gastgeber im Leutzscher Alfred-Kunze-Sportpark dominierten zwar die Partie, konnten sich aber nur selten gegen die Abwehr der Orangenen durchsetzen. Inter wiederum agierte robust, kassierte dafür auch zwei Mal einen gelben Karton in der ersten Halbzeit. „Wir hatten am Anfang Probleme, uns auf das Spiel von Inter einzustellen. Wir hatten im Zentrum nicht die Durchschlagskraft, die ich mir vorgestellt hatte“, bilanzierte Trainer Dietmaer Demuth.