BSG Chemie Leipzig mit 3:3-Remis im Test beim SV Babelsberg 

Die Gastgeber kamen vor 879 Zuschauern besser in die Partie und hatten in der Anfangsphase mehrere gute Möglichkeiten. Auf der anderen Seite nutzte der Leipziger Branden Stelmak eine Unzulänglichkeit in der Babelsberger Defensive zur Gästeführung (24.). Die Potsdamer drehten die Partie durch Treffer von Lukas Wilton (38.) und Sven Reimann (40.) in ein 2:1. Nach der Pause brachten die Chemie-Neulinge Eric Berger (63.) und Kai Druschky (76., direkter Freistoß) die Sachsen wieder in Front, ehe der eingewechselte Babelsberger Neuzugang Pieter Wolf zum Endstand traf.