BSG Chemie Leipzig schafft Einzug ins Pokalfinale

Leipzig. Chemie Leipzig ist erstmals ins Endspiel um den Fußball- Landespokal eingezogen. Vor 2750 Zuschauern, davon deutlich mehr als die Hälfte aus Leipzig, gewannen die Gäste beim VfB Auerbach mit 1:0 (0:0) und treffen nun im Finale am Pfingstmontag zu Hause auf die Regionalliga-Kollegen vom FC Oberlausitz Neugersdorf , die sich am Sonnabend beim Radebeuler BC mit 3:1 durchsetzten.

In der ersten Halbzeit des Halbfinalmatchs zwischen Auerbach und Chemie gab es beiderseits noch viel Leerlauf. Nach starker Anfangsviertelstunde der Gäste kamen die Vogtländer etwas besser ins Spiel und hatten durch Danny Wild in der 23. Minute die bis dahin beste Chance. Der Schütze fand aber in Chemie-Torwart Julien Latendresse-Levesque seinen Meister. Wild bereitete noch eine weitere gute VfB-Chance vor, doch der Querpass kam etwas zu weit vors Tor, so dass Marcel Schlosser ihn nicht verwerten konnte.