BSG Chemie Leipzig - SSV Jahn Regensburg: Das sagen Spieler und Trainer

Achim Beierlorzer (Trainer SSV Jahn Regensburg): "Wir sind zutiefst enttäuscht und hatten das Spiel eigentlich gut angenommen. Wir wussten wie schwer es wird und welche Stimmung hier sein wird. Bis auf wenige Chancen haben wir das Spiel kontrolliert, aber zu wenige eigene Torchancen erspielt. Es kommt die Minute in der das 1:1 fällt. Da war es ein klares Foul an unserem Rechtsverteidiger und der Stürmer schießt den Ball ins Tor. Der Schiedsrichter hat nicht so gesehen und das Spiel war auf Null gedreht. Es ist brutal für uns. Wir haben nicht die individuelle Qualität so eine Partie zu dominieren."