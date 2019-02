BSG Chemie Leipzig testet am Samstag beim SV 47 Lichtenberg

Leipzig. Nach dem 3:1-Sieg gegen Liga-Konkurrent Blau-Weiß Zorbau und dem 3:0 vor Wochenfrist gegen Bayern-Ligist Würzburger FV wollen die Kicker der BSG Chemie Leipzig am Samstag auch den dritten Fünftligisten in Folge „knacken“. Im sechsten Testspiel der Winterpause sind die Leutzscher beim SV Lichtenberg gefordert, bislang ungeschlagener Tabellenführer der Oberliga-Nord. Anpfiff für den Härtetest in der Howoge-Arena „Hans Zoschke“ ist um 14 Uhr.

Weil das für den 24. Februar geplante Punktspiel bei Einheit Rudolstadt verschoben wurde, bestreiten die Chemiker am Sonntag in einer Woche noch einen abschließenden Test gegen den FSV Martinroda. Der Punktspielstart 2019 in der Oberliga steigt dann am 3. März daheim gegen Wacker Nordhausen II.