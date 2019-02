Bei der BSG Chemie Leipzig: Hoffenheim bereitet sich auf RB Leipzig vor

Sonnenschein und frisch Luft aus dem Auwald: Coach Julian Nagelsmann ließ am Mittag seine Profis von der TSG Hoffenheim zu einer leichten Trainingseinheit antreten. Die Kicker aus dem Kraichgau übten im Alfred-Kunze-Sportpark in Leutzsch und wollten sich so für das Abendspiel (Anstoß um 20.30 Uhr) bei RB Leipzig den letzten Schliff holen. Am kommenden Sonntag empfängt die BSG Chemie Leipzig auf dem Hoffenheimer Trainingsplatz die Reserve von Wacker Nordhausen in der Oberliga Süd.

Spitzen-Duo Dortmund und Bayern München nicht einholbar

Mit einem Erfolg würde sich RB auf den dritten Tabellenplatz vorschieben. Es wäre der nächste Schritt in Richtung Champions League. Das Spitzen-Duo mit Dortmund und München scheint allerdings kaum einholbar. Marcel Sabitzer will sich damit aber nicht zufrieden geben und zumindest mittelfristig mit Leipzig auch Titel holen.

Dafür müsse sich das Team nach Ansicht von Sabitzer spielerisch noch weiterentwickeln. Da gebe es noch „Luft nach oben“, sagte der Österreicher in einem Interview von Eurosport. „Ich bin zuversichtlich, dass wir noch entsprechende Schritte machen können.“

Beste Chancen auf den ersten Titel im DFB-Pokal

Der 24-Jährige, der 2017 zu Österreichs Fußballer des Jahres gewählt wurde, nennt auch ein Rezept dafür. „Wir müssen den Stamm zusammenhalten und Erfahrung dazukaufen. Und dann können wir angreifen“, sagte der Nationalspieler.

Beste Chancen auf den ersten Titel besitzen die Sachsen in dieser Saison im DFB-Pokal. Im Viertelfinale trifft die Elf von Coach Ralf Rangnick auf Ligakontrahent FC Augsburg. „Das wird ein schweres Spiel. Aber wenn wir dort gewinnen, dann ist alles möglich“, sagte Sabitzer, der bei den Roten Bullen noch bis 30. Juni 2022 unter Vertrag steht.

RB Leipzig mit klarem Ziel Champions-League-Qualifikation

Sein zweites Ziel für diese Saison ist die Qualifikation für die Königsklasse. „Wir wollen uns diese Saison unbedingt wieder für die Champions League qualifizieren. Ich will jedes Jahr Champions League spielen, das ist mein Anspruch“, sagte er.

Das will auch Rangnick, der sich nach der Saison dann aber nur noch als Sportdirektor auf die Entwicklung des Clubs konzentrieren will. „Ich will dafür sorgen, dass sich die Mannschaft weiterentwickelt, dass sich der Kader weiter verbessert, dass wir auch im finanziellen Bereich wachsen“, sagte der 60-Jährige dem „Kicker“ (Montag).

Rangnick gibt Trainerposten am 1. Juli ab

Dafür sei es wichtig, „in den nächsten Jahren dafür zu sorgen, dass sich an Standorten wie New York oder Brasilien mehr Spieler entwickeln, die für uns als Verstärkungen infrage kommen“, sagte Rangnick, der den Cheftrainer-Posten ab dem 1. Juli an Julian Nagelsmann abgibt.

Weitere Hinweise vor dem Duell

Zuletzt waren Gerüchte aufgekommen, dass Rangnick auch über einen Weggang nachdenke. Diese dementierte er erneut. „Ich sehe ganz klar RB als meinen Arbeitgeber. Ich habe hier etwas aufgebaut, was mir sehr ans Herz gewachsen ist“, sagte Rangnick. An einen Abschied aus der Messestadt denke er derzeit nicht. „Sollte es irgendwann zu einer Situation kommen, dass man das Gefühl hat, nichts mehr im Tagesgeschäft bewegen zu können, muss man sich neu zusammensetzen. Aber diese Situation sehe ich aktuell nicht“, sagte Rangnick.

Zunächst gilt seine ganze Kraft dem Hoffenheim-Spiel. Nach einer Vorbereitung des Gegners in Leutzsch folgte schon einmal Leipziger Jubelstürme in einem Abendspiel. In der ersten Heimbegegnung in der Bundesliga von RB Leipzig im Jahr 2016 hieß es 1:0 durch einen späten Treffer von Naby Keita. Gegner war Borussia Dortmund und hatte am Vormittag im Alfred-Kunze-Sportpark trainiert.