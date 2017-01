BSG Chemie Leipzig verstärkt sich mit Lars Schmidt

Leipzig. Die BSG Chemie Leipzig hat sich mit dem Start der Rückrundenvorbereitung noch einmal verstärkt. Wie der Oberligist am Dienstag mitteilte, wechselt Lars Schmidt vom Bayernligisten Würzbürger FV ins Leutzscher Holz. Der 21-Jährige ist auf der Außenbahn zu Hause, wurde beim abgebenden Verein aber vor allem mit Aufgaben im Defensivbereich betraut.

Schmidt, der bei der BSG mit Benjamin Schmidt und Florian Schmidt gleich auf zwei Namensvetter trifft, fühlt sich bei den Grün-Weißen bestens begrüßt. „Die Mannschaft hat mich toll aufgenommen, der Umgang ist locker und sehr gut. Das Gleiche gilt für das Trainerteam“, wir er in der Vereinsmitteilung zitiert. Der Kicker beginnt in Leipzig ein BWL-Studium und wechselte auch deshalb in die Messestadt.