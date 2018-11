BSG Chemie Leipzig zittert im Sachsenpokal – Derby mit Lok Leipzig

Sie haben es spannend gemacht: BSG Chemie Leipzig musste am Samstag im Sachsenpokal-Achtelfinale gegen Trebendorf in die Verlängerung. Als nächstes steht das Derby gegen Lok Leipzig an.

Die BSG Chemie Leipzig und Rivale 1. Lokomotive Leipzig müssen im Viertelfinale des Sachsenpokals gegeneinander spielen. Nachdem sich die Leutzscher in der Achtelfinalpartie gegen Trebendorf zunächst schwer getan haben, konnten die Grün-Weißen am Ende mit einem 6:3-Sieg in die nächste Runde einziehen. Lok hatte zuvor gegen Auerbach 4:1 gewonnen. Damit steht für die beiden Leipziger Mannschaften im Viertelfinale das Derby an.

Dabei ging SV Fortuna Trebendorf am Samstagnachmittag zunächst durch einen Strafstoß in Führung (14.Minute). Nur zehn Minuten später bauten die Ostsachsen zum 2:0 aus. In der 26. Minute gelang Marko Trogrlic der Anschlusstreffer, ebenfalls per Foulelfmeter. Nach einem Treffer von Rode (37. Minute) stand es zur Halbzeit 2:2. Im zweiten Durchgang legte wieder die Fortuna vor, erst in der Nachspielzeit gelang Daniel Heinze der rettende Ausgleich für die Chemiker. Dann musste der Trebendorfer Artur Spraski mit Rot vom Platz.

Deckel drauf in der Verlängerung