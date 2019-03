BSG Chemie Leipzigs Trainer Jagatic träumt vom Derby gegen Lok Leipzig

Leipzig. Miroslav Jagatic ist seit 7. Januar 2019 Cheftrainer der BSG Chemie Leipzig. Der in Soltau geborene und in Berlin aufgewachsene 42-Jährige soll den aktuell Oberliga-Zweiten Chemie in die Regionalliga führen. Miroslav Jagatic ist Vater zweiter Söhne, sein Ältester Maximilian spielt im Nachwuchs von Energie Cottbus. Vor dem ersten Pflichtspiel am Sonntag (14 Uhr, Alfred-Kunze-Sportpark) gegen Nordhausen II spricht der neue Chemie-Coach im Interview über seine Philopsphie, den Traum vom Derby gegen Lok, die Erfahrungen aus Myanmar und vieles mehr.

Harr Jagatic, wie oft sind Sie schon aufgestiegen? Noch nie. Warum fragen Sie? Sie sind engagiert, um Chemie in die Regionalliga zu führen. Das weiß ich. Ich bin fest davon überzeugt, das mit dieser Mannschaft hinzubekommen. Keine Angst vor zu viel Druck? Nein. Druck hat man ja im Fußball irgendwie immer. Man darf Druck gar nicht an sich herankommen lassen.

Haben Sie die Regionalliga schon im Hinterkopf? Nein, soweit denke ich noch nicht. Zuerst müssen wir den Aufstieg schaffen. Und momentan haben wir noch ganz andere Baustellen. Welche denn? Aktuell haben wir vier Leute (Florian Kirstein, Sebastion Berg, Marko Trogrlic, Lars Schmidt, d.Red.) nicht an Bord. Das ist ein Wahnsinn, was uns da gerade an Schnelligkeit und Erfahrung fehlt. Wir können jetzt anfangen zu heulen. Oder wir können zusammenrücken.

Sie plädieren natürlich für engeres Zusammenrücken… Klar, es ist doch gerade dieser extreme Zusammenhalt, der mich an Chemie so beeindruckt. Jetzt müssen die anderen in die Bresche springen und zeigen, dass sie es genau so gut machen können. Aber ich muss noch was zum Thema Aufstieg sagen. Nur zu. Aufgestiegen bin ich als Trainer noch nicht, aber meine Aufgabe war ja bisher auch immer eine ganz andere. Nämlich aus Nichts etwas zu machen und dann die Liga zu halten. Wenn es irgendwo gebrannt hat, war es meine Aufgabe, mit wenigen Mitteln das Optimale herauszuholen. So ähnlich ist es ja auch bei Chemie… Ja, aber trotzdem ist hier eine ganz andere Situation. Hier schauen wir nach oben, es geht um den Aufstieg.

Sie haben außer einem halbjährigen Gastspiel in Myanmar bisher nur in Berlin und Brandenburg gearbeitet. Jetzt sind Sie in Leipzig. Ist die Arbeit vergleichbar? Überhaupt nicht. Das merkt man vor allem an den Spielern. In Berlin musste ich doch sehr oft die Peitsche rausholen. Die Überzeugung, dass sie in der falschen Liga spielen, ist bei Spielern in Berlin relativ weit verbreitet. Die sehen sich immer besser. Da fehlt die gesunde Selbstreflektion. Den Satz ,Ich verstehe nicht, ich spiele jetzt hier Regionalliga aber eigentlich müsste ich längst zweite Bundesliga spielen‘ habe ich oft gehört. Das ist bei Chemie komplett anders. Die Jungs haben richtig Bock, Fußball zu spielen, die haben Bock zu lernen. Sie treten in große Fußstapfen von Dietmar Demuth. Da hat man sicher erst einmal Respekt, wie gehen Sie damit um? Darüber mache ich mir echt keine Gedanken. Ich respektiere jeden Trainer, nicht nur Demuth, sondern auch die, die in unteren Ligen arbeiten. Aber ich bin jetzt fast zwölf Jahre Trainer und habe eine gewisse Philosophie, die ich mit der Mannschaft verwirklichen will. Wenn ich mich nur damit beschäftigen würde, was ein ehemaliger Trainer gemacht hat oder was ein anderer Trainer irgendwo macht, dann hätte ich meinen Job verfehlt.

Wie sieht Ihre Philosophie aus? Wir wollen Intervall-Fußball spielen. Versteht erstmal kaum jemand, selbst die Trainer-Kollegen sind irritiert. Kurz gesagt heißt das, mal schnell spielen, dann im richtigen Moment die Erholungsphase, dann wieder eine Überraschungsphase. Ich vergleiche das gerne mit einem automatischen Scheibenwischer beim Autofahren. Je nachdem wie stark es regnet reagiert der. Was für ein Typ sind Sie, Laptop-Trainer, Bauchgefühl, Old School? Du musst von allem ein bisschen was mitnehmen. Unter Gerd Zeise, der war Coach in Myanmar und ist mittlerweile 66, habe ich sehr viel gelernt. Er hat mir gesagt, verstelle dich nicht, bleib wie du bist. Natürlich muss man auch mit dem Laptop arbeiten, Video-Vorbereitung und -Nachbereitung gehört dazu. Aber nicht nur. Und zum Thomas Old School: Otto Rehhagel wurde mit Libero Europameister. Ich denke, von jedem etwas zu haben, dann bist du ein guter Trainer.

Bei Ihrer letzten Trainerstation in Altglienicke hatten Sie mehrere Ex Profis wie Sanogo oder Mattuschka im Kader. Waren die eher schwer oder leicht zu handeln? Leicht, weil die genau verstehen, was man von ihnen will. Die große Frage ist in den Fällen, ob der Körper noch mitmachen kann. Menschlich waren alle Profis, mit den ich bisher gearbeitet habe, pflegeleicht. Was einfacheres kann dir nicht passieren. Weil die genau wissen, was los ist. Die Diskussionsrunden hast du höchstens mit jemandem, der sechs oder sieben Mal in der Regionalliga gespielt hat. Der fängt dann an zu diskutieren. Solche Probleme stellen sich bei Chemie wohl nicht ... Nein. Ich bin jetzt zwei Monate da und ehrlich gesagt warte ich darauf, dass mal ein Problem um die Ecke kommt. Irgendwo muss ja ein Haken sein. Ich bin auf alles vorbereitet. Aber irgendwie kommt da nichts.

Leipzig ist nicht nur Chemie, da gibt‘s noch RB, Lok …. Über RB Leipzig meckern viele, aber man muss auch Respekt haben. Die haben eine Philosophie und ziehen die auch durch. Und was Lok Leipzig angeht: Da freue ich mich auf Derbys. Für mich ist es ein absoluter Traum, als Chemie-Trainer gegen Lok zu spielen. Sie wissen um die besondere Rivalität? Klar. Aber klar muss auch sein, Rivalität gehört nur auf den Platz. Nach dem Schlusspfiff sollte dann auch Schluss sein und als Trainer soll man da auch Vorbild sein. Am besten ist natürlich ein Sieg. Mal ist der dran, mal ist der andere dran. Und ich hoffe, dass wir auch mal dran sind gegen Lok. Das wäre ein Traum. Ohne Träume keine Ziele.

Wie zufrieden sind Sie mit den Bedingungen im Alfred-Kunze-Sportpark? Ich kann sagen, als Trainer wurde mir bisher alles erfüllt, was machbar ist. Wenn es gefroren ist, da kannst du nirgendwo draufgehen. Ein Traum wäre ein Kunstrasenplatz. Dass wir mal zum Training woanders hinfahren müssen, das habe ich auch in Berlin erlebt. Sie waren ein halbes Jahr in Myanmar Co-Trainer der Nationalmannschaft. Können Sie da etwas mitnehmen für die Arbeit hier? Für mich war dieses Bodenständige, dieses Menschliche wichtig. Als ich zurückgekommen bin, war mir klar: Wir heulen auf höchstem Niveau. Dort habe ich gesehen, wie schlecht es anderen Menschen geht. Deswegen: Es läuft doch, wir haben einen Platz, wir haben einen Ball, wir haben zwei Tore. Lasst uns das Beste daraus machen. Lasst uns aufsteigen.

Mit Jens Fuge

