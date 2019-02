BSG Chemie: Rückrundenstart verschoben

Leipzig. Das für den 24. Februar angesetzte Oberliga-Punktspiel von Chemie Leipzig bei Einheit Rudolstadt wurde abgesagt. Die Stadt Rudolstadt hat den Platz des städtischen Stadions bereits jetzt für diesen Tag gesperrt, ein Ausweichen auf den benachbarten Kunstrasenplatz wurde aus Sicherheitsgründen nicht gestattet. Als Ersatz für das abgesagte Punktspiel bestreitet Chemie an dem Tag im heimischen Alfred-Kunze-Sportpark nun ein Freundschaftsspiel gegen Thüringenligist FSV Martinroda. Das Match in Rudolstadt soll am 22. April ausgetragen werden. Damit bestreiten die Chemiker nunmehr am 3. März (14 Uhr) im Heimspiel gegen Wacker Nordhausen II ihr erstes Pflichtspiel im Jahr 2019.