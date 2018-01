BSG Chemie schafft müheloses 9:0 gegen Kickers

Leipzig. Ein deftiges 9:0 (3:0) fuhr Fußball-Regionalligist BSG Chemie Leipzig am Sonnabend gegen Sachsenligist Kickers Markkleeberg ein. Beide neuen Stürmer der Leutzscher trafen: Pierre Merkel eröffnete den Reigen in der 20. Minute per Kopf, Branden Stelmak netzte gar zweimal ein. Die anderen Tore erzielten Tim Bunge, Marc Böttger, zweimal Florian Schmidt, Alexander Bury sowie Tommy Schmidt. „Auf dem tiefen Boden haben die Jungs versucht, das Beste daraus zu machen, auch die Kickers“, lobte Chemie-Trainer Dietmar Demuth. „Es war jedenfalls besser als Training.“