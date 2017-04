BSG Chemie siegt 2:0 im Heimspiel gegen Wismut Gera

Leipzig. Bei feinstem Frühsommer-Wetter erlebten 1875 Zuschauer im Alfred-Kunze-Sportpark das Heimspiel der BSG Chemie gegen Wismut Gera. Der Tabellenführer aus Leipzig wollte in der Partie gegen den Sechstplatzierten drei Punkte holen. In der ersten Halbzeit blieb das zwar erfolglos. Doch in der zweiten Hälfte ließen die Grün-Weißen ihre Fans jubeln und verabschiedeten sich mit einem 2:0 aus der Partie.

Die Wismut hatte eine Niederlage aus der Hinrunde gut zu machen, da die Leutzscher sich einen 2:0-Sieg im Stadion der Freundschaft erkämpft hatten. Mit frühem Pressing torpedierten die Gäste immer wieder den Spielaufbau des Teams von Dietmar Demuth. Die Leipziger spielten dann einige Ecken heraus, konnten aber keine Chancen verwandeln. Insgesamt ausgeglichen aber ohne große Torgefahr präsentierten sich die Kontrahenten in den ersten 45 Minuten.