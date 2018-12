BSG Chemie: Sobottka kündigt Veränderungen an

Leipzig. Ob man Christian Sobottka zu seinem Job als Übergangs-Coach der Fußballer der BSG Chemie gratulieren muss, ist noch nicht ausgemacht. Schwierige Mission für den Ex-Co-Trainer nach der Entlassung von Dietmar Demuth , mit dem Sobottka schließlich über ein Jahr zusammengearbeitet hat. Sein Vorteil: Er kennt die Spieler, weiß wie die Jungs ticken. Deshalb weiß der 37-Jährige auch, was jetzt zu tun ist. „Der Dienstag war turbulent. Wichtig ist, dass die Jungs erst mal die Köpfe frei kriegen“, sagt er.

Viel Zeit für mentale Übungen bleibt aber nicht. Am Sonnabend (13 Uhr) steht im heimischen Alfred-Kunze-Sportpark gegen Blau-Weiß Zorbau das nächste Oberligaspiel an. Die erste Prüfung auch für Sobottka, der gar nicht um den heißen Brei redet. „Am Wochenende müssen wir eine Reaktion zeigen. Wir sind Zweiter, Zorbau ist Tabellenletzter, klar müssen wir gewinnen“, sagt er. Zugleich kündigte der neue Coach an, dass es im Team Veränderungen geben wird. „Es wird garantiert nicht die gleiche Elf auf dem Platz stehen wie gegen Wismut Gera.“ Wer für wen weichen muss, wollte er jedoch noch nicht verraten.