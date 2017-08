BSG Chemie spielt an historischem Ort

Leipzig/Bautzen. Auftritt auf geschichtsträchtigem Terrain: Fußball-Regionalligist Chemie Leipzig tritt am Sonntag, 13.30 Uhr, auf der Bautzener Müllerwiese an. Dort, wo die ruhmreichen Ahnen der heutigen Chemiker 1966 DDR-Pokalsieger wurden. Mit einem 1:0 über Lok Stendal vor – heute unvorstellbaren – 15 000 Fans. So viele werden diesmal nicht kommen, aber mit einigen Hundert Begleitern dürfen allein die Grün-Weißen rechnen.