BSG Chemie verliert nach Union-Doppelpack mit 1:2

Leipzig. Heimspiel für die BSG Chemie: Am Samstag empfingen die Leutzscher im Alfred-Kunze-Sportpark vor 2325 Zuschauern den FSV Union Fürstenwalde. Die Grün-Weißen demonstrierten in der ersten Halbzeit Heimstärke und gingen 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit kaufte ihnen Union mit einem Doppelpack von Rico Gladrow den Schneid ab. Drei Punkte in vier Spielen, mit dieser Bilanz starteten die Grün-Weißen in die Regionalliga-Partie gegen den Tabellen-13. Bitter: Mit einem Sieg hätten die Leipziger an Union vorbeiziehen können.

Zur Halbzeit in Führung

In der ersten Viertelstunde spielte die Heimmannschaft einen Freistoß heraus, der aber nicht gefährlich für Union wurde. Die Gäste hatten ihre erste Chance in der 17. Minute mit einer Ecke, die Stefan Karau in der Abwehr in Nöte brachte. Latendresse-Levesque ließ sich davon nicht beeindrucken, der Keeper parierte den Ball.

Wenige Minuten später stand Kapitän Karau unfreiwillig im Mittelpunkt. Nach einem Foul, für Union-Spieler Kemal Atici eine gelbe Karte kassierte, musste Karau behandelt werden. Der Verteidiger kam mit Kopfturban zurück ins Spiel. Die nächste Ecke ging an die BSG, und zwei Minuten später brachte Daniel Heinze die Grün-Weißen in Führung. Bis zur Halbzeit zeigte Union zwar noch gute Angriffsszenen, blieb aber ohne Abschluss. Die BSG ging mit einem 1:0 in die Kabine.

Starker Einstieg in die zweite Halbzeit: Rodriguez hatte das 2:0 nach wenigen Minuten schon auf dem Fuß, doch der Ball prallte an die Latte des Union-Tors. Danach schalteten die Gäste blitzschnell um, und Rico Gladrow netzte in der 54. Minuten zum Ausgleich ein. Zwei Minuten später nutzte der Torschütze einen Fehlpass von Chemie und drehte mit dem Doppelpack die Partie.

Nicht mehr wirklich gefährlich

Die BSG musste sich sammeln, Trainer Dietmar Demuth wechselte Philipp Wendt gegen Nikolas Ludwig und kurz danach Torschütze Daniel Heinze gegen Max Hermann aus. Union startete einen weiteren Angriff, der aber am BSG-Torwart scheiterte. Die BSG brachte nach vorn in den nächsten Minuten wenig zu Stande, und Demuth wechselte weiter: Für Manuel Wajer ging Thommy Barth auf den Platz. Der FSV Union Fürstenwalde blieb gefährlich mit Kontern, stand sonst kompakt vor dem eigenen Tor. Eine Freistoß-Chance in der 76. Minute endete für die Leutzscher im Abseits. Auch ein Eckstoß in der 83. Minute wurde nicht torgefährlich. Vier Minuten Nachspielzeit nutzten die Grün-Weißen für einen weiteren Torschuss, den Unions Torhüter Birnbaum aber mit einer Parade abwehrte. Am Ende musste die BSG eine 1:2-Niederlage einstecken.

Aufstellung BSG Chemie: Julien Latendresse-Levesque, Stefan Karau, Manuel Wajer, Marko Trogrlic, Alexander Rodriguez-Schwarz, Daniel Heinze, Marc Böttger, Phillipp Wendt, Lars Schmidt, Tommy Kind, Florian Schmidt - Trainer: Dietmar Demuth Aufstellung FSV Union Fürstenwalde: Oliver Birnbaum, Ingo Wunderlich, Filip Krstic, Burim Halili, Alexander Wuthe, Rico Gladrow, Kemal Atici, Andor Jozsef Bolyki, Martin Zurawsky, Will iakam, Kevin Dabo - Trainer: Matthias Maucksch

