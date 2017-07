BSG Chemie will Lok-Keeper „Latte“ und neuen Stürmer holen

Leutzsch. Der junge Stürmer Max Hermann (20) hat sich mit einem engagierten Auftritt und zwei Treffern im Testspiel der BSG Chemie gegen Oberligist Union Sandersdorf für einen Vertrag empfohlen. Hermann ist in der Jugend des 1. FC Magdeburg groß geworden, spielte zuletzt in Bautzen und hat dort noch Vertrag bis 2018. Hermann will zu Chemie, Chemie will Hermann – man wird sich einigen.

Auf eine Einigung – und die möglichst ganz, ganz schnell – im Fall des Lok-Keepers Julien Latendresse-Levesque hofft nicht nur Dietmar Demuth. Auch hier ist die Konstellation klar. Der Kanadier will zu Chemie, Chemie will den Kanadier. Problem: „Latte“ hat noch bis 2018 Vertrag bei Lok. Gefeilscht wird also nur noch um die Ablöse. Und zwar auf allerhöchster Ebene – der Fall liegt in den Händen der Präsidenten. Bis zum Derby am 29. Juli muss das Thema vom Tisch sein.

Uwe Köster