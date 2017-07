BSG gegen Lok - Leipziger Polizei gibt vor dem Regionalliga-Derby Hinweise für Gäste-Fans 

Leipzig. Am Samstag ist es soweit: Die BSG Chemie und der 1. FC Lokomotive treffen aufeinander. Diesmal in der Regionalliga-Nordost. Neben dem sportlichen Höhepunkt ist es auch eine Partie mit besonders hohen Sicherheitsvorkehrungen. Damit es nicht zum Aufeinandertreffen der beiden – teils verfeindeten – Fan-Lager kommt, werden die Anhänger des 1. FC Lokomotive mit Shuttlebusen vom Bruno-Plache-Stadion in den Alfred-Kunze-Sportpark in Leutzsch gebracht. Eine Methode, die sich auch schon im Sachsen-Pokal bewährt hatte.