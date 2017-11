Buchvorstellung: Im Visier der Staatsmacht

Anzeige

Leipzig. Jens Fuge hat in seinem Leben schon einige Bücher über die BSG Chemie Leipzig geschrieben. Da wäre zum Beispiel sein Erstling, die „Leutzscher Legende“. Mit diesem Opus hatte ein anderer glühender Verehrer der grün-weißen Fußballer allerdings nicht nur Freude: der vor reichlich vier Jahren verstorbene Erich Loest. Der einst vom DDR-Regime drangsalierte Schriftsteller ließ Fuge seinerzeit wissen, er habe eine große Chance verschenkt: „Sie haben nicht mit der Stasi aufgeräumt“, rügte Loest den jungen Kollegen. Würde der Autor von „Es geht seinen Gang“, „Durch die Erde ein Riß“ und „Nikolaikirche“ heute noch leben, er stimmte diesmal vielleicht ein uneingeschränktes Bravo an. Denn der Firma Horch & Guck widmet Fuge in seinem neuen Werk „Kennst du den Platz, wo die Sonne stets lacht? – Chemie Leipzig und seine Fans (Band II)“ eine erkleckliche Zahl an Seiten.

Tagelang hat der 54-Jährige in der „Runden Ecke“ gehockt und sich durch jenes Material gearbeitet, das die hiesige Staatssicherheit vormals den Anhängern der BSG Chemie widmete. Immer mit dem Ziel, die beeindruckend vielfältige Fan-Szene zu unterwandern, die widerborstige und systemkritische Klientel im Leipziger Westen an die Kandare zu nehmen. Oder an die Hintermänner der illegalen Fan-Postille „Leutzscher Volkszeitung“ zu kommen. Die Macher des Heftchens waren Fuge und sein alter Kumpel Ray Schneider. Beide gründeten 1981 den Fanclub „West“, auf beide geht auch der nunmehr vorliegende, im Backroad Diaries Verlag erschienene zweite Band des Lobgesangs auf die Gemeinschaft der Chemiker zurück.

Trotz streckenweise schwerer (Stasi-)Kost: Es lohnt sich, die 524 Seiten „dieser nicht einfachen Lektüre, durch die man sich ,durchkämpfen‘ muss“, wie Journalist Fuge in seinem Vorwort offen bekennt, anzugehen. Das einst von Loest empfohlene Aufräumen mit den offiziellen und inoffiziellen Jüngern Erich Mielkes findet differenziert statt. „Ich habe mich bemüht, das Thema Staatssicherheit aus mehreren Perspektiven darzustellen“, sagt der Edelfan über sein mühevolles Unterfangen. So führte er Interviews mit früheren jugendlichen IM aus dem Leutzscher Lager und schaffte es, dass ein ehemaliger ranghoher MfS-Offizier, der als Leiter der Arbeitsgruppe „Aktionen und Einsätze“ für die Überwachung von Fußballspielen zuständig war, sich mit ihm zum Gespräch traf. Dem Mann, dessen Klarname verborgen bleibt, war Fuge zuvor nie begegnet. Anderen hauptamtlichen Stasi-Kräften schon. Weshalb es in diesem Buch auch ein Kapitel gibt, das die Überschrift trägt: „Der Fall JF – Wie aus mir ein Staatsfeind wurde“. Die „negativen“, ergo staatsfeindlichen Strömungen unter den Freunden der BSG sollte er ausspionieren, doch als leitendes Mitglied eines Fanclubs war Fuge selber eine Art Rädelsführer. Also änderte die Staatsmacht ihre Taktik und setzte ihm zu, versuchte ihn, mürbe zu machen. Trotzdem organisierte Fuge in Leipzig ein Treffen von Chemie-Anhängern mit Fußball-Verrückten aus Bonn – eine von vielen spannenden Episoden des Bandes.

Zudem kommt auch in diesem Werk – wie schon im vor einem Jahr erschienene Band I „Steigt ein Fahnenwald empor“ – das Wesentliche nicht zu kurz: die in Worte gefassten wunderbaren Emotionen, die nur Fußball-Begeisterte er- und durchleben. Jene unerklärlichen Gefühlswallungen von Menschen, die sich eines Tages sagen: „Das ist meine Mannschaft“ – und die dann auch bei diesem Verein bleiben! Neben der Stasi-Thematik ist die Geschichte der „Läuse im Fell des DDR-Fußballs“, der Fanclubs, die zweite tragende Säule des Buches. Und auch hier geht Fuge in die Tiefe (des Raumes). Neben dem Fanclub „West“ lässt er „Die Sorglosen“ und die „Grünen Engel“ groß aufspielen.

Satte 1000 Abbildungen warten auf den Leser, darunter sensationelle Fotos des „harten Kerns“ von Christoph Grandke, aufgenommen zwischen 1983 und 1985. Am schönsten sind noch immer die Bilder vom Jubel. Nach dem 1:0 für Chemie!

„Kennst du den Platz, wo die Sonne stets lacht? – Chemie Leipzig und seine Fans (Band II)“ kostet 35 Euro (ISBN 978-3-9816023-6-4). Darin enthalten ist die DVD „1978 bis 1984 – Chemie auf 8-mm-Film“. Bestellung im Internet unter www.backroad-diaries.de.

