Budenzauber mit Tunnelgarantie

Markranstädt. Hacke, Spitze, Tralala! Was Trainern an der frischen Luft beim Fußball-Spiel auf dem rechteckig umrandeten Rasenfeld zwischen Latte und Pfosten die Wutschnur platzen lässt, gehört in der Halle zum guten Ton. Je mehr davon, desto besser. Genauso wie das Schürzen. Das freut den Zuschauer und denjenigen, der den Tunnel spielt. Und brennt ewig bei dem, der den Beinschuss über sich ergehen lassen muss.

All das steht am Donnerstag in Markranstädt auf der Agenda, wenn abends kurz nach sechs eine erlesene Auswahl von Schlitzohren mit Ball den Ring respektive das Sportcenter betritt. Die glorreichen Sieben, allesamt in der DDR fußballerisch sozialisiert und in der Bundesliga das Können demonstriert, stellen sich beim 16. Ur-Krostitzer Masters einer erlesenen Schar von Dritt-, Regional- und Oberligisten sowie einem Kreisklasse-Team. Besonderes Schmankerl in der Gegnerschaft ist der FC Bayern des Kosovo – zumindest was die Titel betrifft. Auf 17 Meisterschaften bringt es das Team vom versierten und universellen Mannschaftsarchitekten Lutz Lindemann.

Die Ex-Profis und Edelfüßchen Bernd Schneider (43), Darius Wosz (47) & Co hatten auch schon leichtere Aufgaben. Es laufen die pfeilschnellen und robusten HFC-Kicker auf, die scheinbar unbesiegbaren Jenaer, Publikumsmagnet Lok Leipzig, die Rot-Weißen aus Oberhausen sowie die einheimischen Markrans und das Team des geerdeten Veranstalters SV Leipzig Nord-West. „Das wird was Besonderes“, sind sich die Mappes-Brüder Frank und Ulrich einig, „die Ex-Profis müssen gegen ihre alten Klubs ran.“

Die beiden gebürtigen Hallenser und ehemaligen Lok-Spieler mit besten Kontakten organisieren den Budenzauber. Warum? Das liegt für Lok-Coach Heiko Scholz auf der Hand: „Wenn es den Jungs auf dem Feld Freude bereitet, macht es auch dem Rest Spaß.“ Nur eine Bedingung hat er: Verletzen sollte sich niemand. Das unterschreiben auch die anderen Trainer.

